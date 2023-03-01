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В театре «Глобус» состоится премьера спектакля «Спасите Леньку!»

  • 01/03/2023, 16:19
Афиша Новосибирска
В год 80-летия со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда театр «Глобус» обращается к пьесе, посвященной одной из самых трагических и одновременно величественных страниц истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

4 мая в 18.30 и 5 мая в 14.00, 18.30 на малой сцене театра «Глобус» состоится премьера спектакля «Спасите Леньку!» по пьесе современного драматурга Малики Икрамовой. Режиссер – Денис Малютин.

Малика Икрамова – по образованию математик, системный программист. Первую пьесу написала в 2008 году. Работы автора активно ставятся по стране и являются победителями драматургических конкурсов «Премьера.txt», «Маленькая премьера.txt», «Мастерская сказки», «Выбор зрителя», «Время драмы», «Автора – на сцену», «Исходное событие – 21 век» и др.

Пьеса «Спасите Леньку!» имеет репутацию заметного события, подарившего новое дыхание теме той далекой войны. Главный герой – девятилетний Ленька – живет в блокадном Ленинграде, но его письмо благодаря фантазиям и вере в чудо доходит до обитателей волшебной страны Африки. А дальше закручивается целая приключенческая история спасения мальчика. Захватывающая и честная, ведь сказка здесь переплетается с суровыми буднями военных лет. Несмотря на всю тяжесть обстоятельств, каждый из героев проявит силу духа и настоящую смелость. И окажется, что спасти человека зачастую можно любовью, хорошим поступком и добрым словом.

Ставит спектакль режиссер Денис Малютин, выпускник Театрального института имени Бориса Щукина, успешно сотрудничающий не только с театром «Глобус», но и театрами по всей России. По его мнению, спектакль «Спасите Леньку!» будет одинаково интересен взрослым и детям: «Языком понятным и простым, где-то по-детски наивным, драматург все равно открывает зоны взрослого отношения к миру. Эта история – про силу духа. И в том числе про меня: здесь вскрыты мои детские страхи. Эта пьеса действительно отличается от классически принятых рассказов о военном времени. Тут ребенок совершает подвиг по отношению к себе. Здесь нет прямого, назидательно направленного посыла в системе поступков и характеров: „плохой – хороший”. Пьеса – честный, добрый, искренний рассказ про путь человеческий, несмотря на тяжесть обстоятельств. И я очень хочу „спасти Леньку”. В произведении встречаются два мира – реальный и фантастический, вымышленный, со сказочными героями. Что придает тексту особую теплоту и свет. И вот путь, как эти два мира будут рифмоваться, – я сейчас ищу».

В постановочной группе: художник Николай Чернышев, художник по свету Елена Алексеева, композитор Андрей Кротов. В спектакле заняты: Александр Липовской (Леня Шапиро), Светлана Прутис (Эмма Афроимовна Шапиро, мать Лени), Кристина Ямщикова (Оля Новикова), Ирина Камынина (Татьяна Игоревна Новикова, мать Оли), Андрей Андреев (Лев), Денис Васьков (Жираф), Ирина Демидова (Мартышка), Юрий Буслаев (Акула), Владимир Алексейцев (Александр Яковлевич Молибога, сотрудник Института растениеводства).

Возраст: 12+

Фото предоставленно пресс-службой театра

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Театр Глобус спектакль афиша Новосибирска


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