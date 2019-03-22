СО РАН развивает сотрудничество с АФК «Система»

В новосибирском Академгородке заключено соглашение между Сибирским отделением РАН и Акционерной финансовой корпорацией (АФК) «Система», сообщает издание «Наука в Сибири». Документ, который подписали председатель СО РАН академик Валентин Пармон и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, нацелен на координацию научных исследований по вопросам, представляющим взаимный интерес, и содействие трансферу наукоемких технологий на предприятия АФК «Система».

Отмечается, что в планах корпорации и одного из ведущих российских академических центров — участие в консорциумах, междисциплинарных исследованиях и совместных мероприятиях по разработке программ научно-технологического развития, а также информационная деятельность, в том числе в форматах совместных форумов, конференций, семинаров, рабочих встреч и других мероприятий. Соглашение также предполагает установление предметных договорных отношений АФК с отдельными научными организациями Сибирского макрорегиона при участии Сибирского отделения РАН. Одной из таких организаций уже стал Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН».

— Научно-исследовательские институты под научно-методическим руководством Сибирского отделения работают по всем отраслям, интересующим АФК «Система», — отметил академик Валентин Пармон. — В настоящее время по поручению президента России Владимира Владимировича Путина мы приступили к реализации плана комплексного развития СО РАН и программы “Академгородок 2.0” в Новосибирске, что придаст нашим исследованиям новый импульс. Будущее этих масштабных проектов мы не представляем без взаимодействия с крупным российским бизнесом. Сегодня мы договорились с АФК “Система” на долгие годы вперед о взаимодействии по ключевым направлениям, приоритетным не только для сторон соглашения, но и для всей страны: искусственному интеллекту и big data, наноэлектронике, генетике, фармакологии, химии и другим. Сибирское отделение РАН как учреждение готово выступить для АФК в роли квалифицированного и независимого эксперта новых научных идей и исследовательских программ.

Фото Андрея Соболевского, издание «Наука в Сибири»