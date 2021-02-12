Снова о росте цен и «письмах счастья»

— Когда мы писали сначала в августе, а затем в декабре о росте цен на свою продукцию, мы оба раза думали что-то из серии: «Ну, это уже дно». Хотя бы полгода рынок на таких ценах продержится.

Но тут, как в том анекдоте, «снизу постучали». Цены поднимают российские монополисты производители сырья. Цены поднимают наши зарубежные партнеры, несмотря на стабилизацию курсов валют.

Не знаю уже, на что грешить. На выборы в Америке? На санкции «имени Навального»? На какую-то инсайдерскую инфу, которая обещает перемены к худшему в ближайшей перспективе?

Судите сами. Собрал самые яркие примеры роста цен наших поставщиков.

БОПП, КАСТ пленка. Рост цен за последние 3 месяца более чем на 25%. Связано с ростом цен на основное сырье для производства пленки — полипропилена.

В сегменте линейных полиэтиленов наблюдается дефицит и задержка импортных поставок в результате форс-мажора с отсутствием порожних контейнеров в Азии, а также отсутствием мест на судах и, как следствие, рост стоимости фрахта. На этом фоне цены значительно выросли — более чем на 20% и, с большой вероятностью, продолжат расти в следующем месяце.

В сегменте ПВД, ПНД и ПП сохраняется дефицит предложений, что ведет к высокой волатильности цен. Как следствие, цена российских марок ПЭНП выросла на 20% за последние 3 месяца.

Возобновился рост цен на растворители в связи с дефицитом и резким подорожанием в Европе этилацетата и Н-пропанола. Рост на 10%.

В общем, хотим мы, не хотим мы — вынуждены снова писать «письма счастья» нашим заказчикам и предупреждать о росте цен на пленку.

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