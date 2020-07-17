СО РАН направляет в Арктику Большую Норильскую экспедицию

Группа ученых Российской академии наук всесторонне изучит экологическую среду территории и представит предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в Арктическом регионе. Экспедиция пройдет на Таймыре по приглашению «Норникеля», сообщает издание «Наука в Сибири».

Отмечается, что миссия комплексной экспедиции значительно шире решения круга локальных экологических проблем. Предполагается, что ее результаты лягут в основу новой концепции и принципов хозяйствования в Арктической зоне Российской Федерации. Работа будет проводиться с учетом как опыта других стран, ведущих ресурсодобычу в полярных широтах, так и отечественных наработок.

В состав отряда входят специалисты разных направлений, от геологии до ботаники, от нефтехимии до экономического прогнозирования. Все они имеют опыт полевых практик и рекомендованы руководством институтов для выполнения исследовательской задачи.

Опорными точками маршрута Большой Норильской экспедиции станут бассейны таймырских рек Пясина, Норилка, Амбарная, а также озер Пясино и Лама. На протяжении пяти месяцев (июль — ноябрь 2020 года) специализированным группам ученых из 14 институтов СО РАН предстоит оценить масштабы изменений, прошедших за последние годы в регионе.

— Такого рода экспедиций и глубинных исследований за полярным кругом не проводилось уже несколько десятков лет. С самого момента основания Сибирского отделения его главным отличием стали принципы мультидисциплинарности исследований и их тесная связь с промышленностью. Сегодня мы уверены, что, лишь объединив компетенции ведущих институтов Сибирского макрорегиона, можно рассчитывать на эффективный прикладной результат, который будет действительно востребован российскими компаниями, оперирующими в этом регионе, — отметил научный руководитель экспедиции председатель СО РАН академик Валентин Пармон. — Детальное изучение данных по четырем основным направлениям — исследование вод, донных осадков и атмосферы; анализ состояния почв; биоразнообразие; инженерные и геокриологические условия — позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений с целью выработки как конкретных рекомендаций, так и общей концепции хозяйствования в Арктике в изменившихся условиях.

Основными участниками экспедиции стали: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН (Новосибирск); Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН (Новосибирск); Институт почвоведения и агрохимии СО РАН (Новосибирск); Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (Новосибирск); Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск); Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск); Институт химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск); Институт леса им. В. Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск); Институт биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск); Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН (Якутск); Институт проблем нефти и газа СО РАН (Якутск); НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики (Норильск); Институт химии нефти СО РАН (Томск); Институт водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул).

Фото предоставлено пресс-службой компании «Норникель»