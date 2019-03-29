Суперидеи вокруг колеса

Цель конкурса — собрать, экспертно проработать и воплотить в жизнь инициативы и идеи, позволяющие сделать магистрали Новосибирска комфортнее для всех участников движения и эффективнее, в том числе в транспортном смысле.

Идейно и в плане брендинга конкурс — продолжение всероссийского флешмоба «АвтоБро — твори добро!», проходившего в прошлом году. В ходе флешмоба водители России делились собственным опытом добрых дел и наблюдениями о хороших инициативах «собратьев по баранке». При подсчетах организаторы учитывали количество рассказанных историй на миллион населения в регионе-участнике. В итоге самый высокий уровень водительской солидарности и социальной коллаборации обнаружился в Новосибирске.

— Это одновременно и предсказуемо, и сенсационно, — рассуждает Лиза Савина, глава и учредитель Фонда культурных инициатив «Спарта» (Фонд — в числе координаторов проекта. — Ред.) — Как-никак Новосибирск — третий по численности город России и один из лидеров автомобилизации, так что в число лидеров флешмоба он бы попал и чисто статистически. Но приятно удивило, что статистическая обусловленность — не единственный фактор. Дело в том, что новосибирцы очень критичны к автомобильной репутации своего города. Критичны и в роли водителей, и в роли пешеходов. Поэтому когда высокий этический уровень новосибирских водителей подтвердился и отзывами «извне» города — это было очень приятно. На самом деле это все вполне заслужено — уровень взаимной социальной интеграции у новосибирских водителей один из самых высоких по стране.

Так что тестовой локацией конкурса «АвтоБро» Новосибирск стал по факту флешмобного лидерства. Прием заявок открыт до 15 мая. Площадкой просмотра и экспертной оценки будет онлайновая платформа урбанистических проектов Smart Urban — интегратор идей и практических достижений от архитекторов, транспортников, экспертов-урбанистов. Примечательно, что реноме прогрессиста-урбаниста на платформе Smart Urban очищено от одиозного привкуса «варламовщины» — самовлюбленного критицизма и причитаний про «эту страну» на платформе нет. Дело, пожалуй, даже не в намеренной фильтрации подобного контента — жанр «варламовщины» тут не приживается, так сказать, контекстуально.

— Прогрессизм-урбанизм на платформе здоровый и функциональный, — подчеркнула Лиза Савина. — Под девизом «Знаешь как лучше — предлагай или покажи, что уже сделал». А вот хайп в стиле «Ололо, вы все тут дураки дурацкие, а я такой весь в белом стою» — это вообще не сюда.

Целеполагающая тема конкурса «АвтоБро» — проработанная концепция, предлагающая технологичные и креативные пути решения проблем, связанных с безопасностью, удобством, скоростью передвижения, а также с повышением культуры вождения и улучшением морально-психологического климата на дорогах Новосибирска. Участники конкурса могут предлагать инновационные и эффективные решения во всех областях, прямо или косвенно сопряженных с автомобильной жизнью — парковки, освещение, безопасность, светофоры и зоны пешеходных переходов, сбор и анализ данных, приложения для водителей.

— IT, онлайн-сервисы, смарт-продукты — это вообще очень перспективная тематическая группа, где горизонты идей очень широки, — пояснила Лиза Савина. — Это могут быть умные парковки, ИИ-системы по сбору и анализу данных о загруженности дорог, приложения, ориентированные на создание более комфортных условий для водителей и горожан.

Победители, предложившие лучшие инициативы, получат целевые гранты на реализацию проектов.

Что ж до нетривиального, сугубо хипхоповского названия конкурса, то авторы идеи объясняют его органикой темы.

— Бро (усеченное brother) — это такое характерно хипхоповское словечко, — комментирует Лиза Савина. — Но сам хип-хоп как культурный феномен давно уже перерос и этно-расовые рамки, и границы локальных городских культур, его породивших. Теперь хип-хоп — практически универсальный маркер урбанизма. И нам это слово понравилось концентрированностью смыслов — в нем и братство, и дух мегаполиса, и сопричастность молодежной культуре. Ведь водитель, едва миновавший отметку 18+ (возраст получения прав), — это не диковина, как в 1980-х или ранних 90-х, а постоянно прирастающее сообщество. И вовлечение этой страты в инновационно-творческий процесс — одна из составных задач. Впрочем, это не участие ради участия и зрительского умиления — а ля конкурс детского рисунка «Как я вижу будущее». Это конкурс с ожидаемым функционалом — для реалистичных и осмысленных идей.

Фото:баз- Юлия Данилова, др- предоставлена спикером