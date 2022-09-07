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Собственникам запретили делить жилье на доли, размер которых менее 6 кв метров

  • 07/09/2022, 11:50
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с 1 сентября установлен минимальный размер доли в квартире или доме
Следует отметить, что, в соответствии с новыми правилами, собственники с уже имеющимися микродолями в квартирах не будут лишены права собственности, утверждают эксперты.

Как уведомили в пресс-службе Росреестра, с 1 сентября установлен минимальный размер доли в квартире или доме, которая может принадлежать каждому сособственнику.

— Минимальный размер доли в квартире, которая может быть приобретена в собственность гражданином в результате выдела или распоряжения по сделке, составляет 6 кв.м, — говорится в сообщении.

По новым правилам, при несоблюдении установленного требования сделка является ничтожной, а при представлении заявителем документов в Росреестр регистратор примет решение о приостановлении (отказе) государственной регистрации прав.

В Росреестре напомнили, что ранее на законодательном уровне подобных требований не существовало, поэтому усложнялся процесс продажи таких «резиновых» квартир, в которых количество собственников не было ограничено.

— В результате в собственность можно было приобрести два, а то и один квадратный метр. Нередко возникали случаи, когда такая микродоля передавалась в собственность постороннему лицу, что приводило к невыносимым условиям для жизни остальных собственников жилья, — пояснили в ведомстве.

Принятый закон призван защитить жилищные и имущественные права проживающих в жилом помещении собственников, подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова.

Тем не менее, адвокат Екатерина Горшкова отмечает, что общее правило уже сейчас предполагает несколько исключений для приобретения микродолей. Например, власти разрешают получить в собственность микродолю в жилом помещении в качестве наследства или в случае приватизации. В таких случаях Росреестр легко зарегистрирует переход права собственности, пишет Гарант.ру.

Часто происходят ситуации, когда большое количество наследников не могут договориться, но обладают одинаковыми правами наследования, при этом каждый из них получает малозначительную долю в квартире. В данном случае правила о ничтожности такой сделки не применяются (ст. 2 Закона № 310-ФЗ).

Покупка малометражной квартиры с использованием маткапитала тоже станет исключением из правил. Так как доли в такой квартире должны быть выделены всем членам семьи, правила об ограничении размера доли здесь также не будут применяться (ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).

Однозначно можно утверждать, что принятые поправки – это отличная основа для борьбы с «резиновыми квартирами» и рейдерскими захватами жилья. Но все же ряд вопросов, так или иначе, остается без решения. Например, что делать собственникам, которые на данный момент уже имеют микродоли, кому и как возможна их реализация, а также вопрос реализация микродолей собственниками, получившими их в силу закона.

Фото: pixabay.com — brenkee

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : собственники жилья Росреестр недвижимость микродоли жилищный вопрос


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