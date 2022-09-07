В Хакасии планируют построить завод за 30 млрд. рублей

Республика Хакасия и компания «Русал» в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о создании особой экономической зоны промышленного производства «Хакасская технологическая долина». Данная территория будет располагаться около Саяногорска.

Благодаря появлению ОЭЗ в Хакасии стало возможно создание новых производств продукции высоких переделов. В частности, в соглашении прописано расширение мощностей предприятия «Саянал» (Входит в «Русал». —Ред.), а также строительство завода по производству холоднокатаной алюминиевой ленты и алюминиевой фольги.

— Формирование особой экономической зоны создаст в республике условия для реализации новых инвестиционных проектов, для расширения производства. В перспективе это появление рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет, — отметил Валентин Коновалов.

На строительство нового завода на основе самых современных технологий инвестор планирует направить 30 млрд. рублей. В ходе реализации проекта в регионе появится 800 новых рабочих мест. Продукция предприятия будет рассчитана как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Как отмечают в пресс-службе правительства Республики Хакасия, уже долгие годы «Русал» является партнёром региона.

— С 2019 года общий объём финансирования компанией социально значимых программ региона составил свыше 350 млн руб. Более того, за это время «Русал» в пять раз увеличил отчисления в республиканский бюджет: если в 2018 году они составляли 1,49 млрд руб., то в 2021 году — рекордные 7,6 млрд руб, — подчеркивает Коновалов на своей странице в «ВКонтакте».

Особые экономические зоны — это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Создание и деятельность ОЭЗ регулируется Федеральным законом ФЗ-116 от 22 июля 2005 г. Всего в России 45 ОЭЗ 26 из них это промышленно-производственные экономические зоны.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске также может появиться особая экономическая зона.