Герман Греф: Минувшая весна — самые тяжелые месяцы в моей биографии

Карантинная коррекция

— Минувшая весна — самые тяжелые месяцы в моей биографии. Никогда не сталкивался с тем, чтобы вдруг происходил стопроцентный обрыв в 11 отраслях, пострадавших от коронавируса. В них практически иссяк финансовый поток. Это система общественного питания, часть торговли, туризм, авиация… Представьте, у «Аэрофлота» объем перевозок упал на 95%. Авиакомпании летают на самолетах, которые находятся в собственности у нас, а в лизинге — у них. Мы обязаны ежемесячно получать платежи, рассчитываться с теми, кому сами должны. А все кредиты в момент перестали обслуживаться. Дни и ночи шел поиск решений по реструктуризации. Члены правительства буквально ночевали у нас, мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из этой ситуации. Кабмин работал, без преувеличения, по 20 часов в сутки. Требовались оперативные решения, — прокомментировал работу Сбербанка в период карантина председатель правления банка Герман Греф в интервью агентству ТАСС.

Он также отметил, что правительству Михаила Мишустина можно было только посочувствовать. На второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом.

— У меня хорошие, уважительные отношения с Михаилом Владимировичем. Но такими они были и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым (экс-премьер правительства РФ). Эти люди очень разные. Не хотел бы сравнивать. По себе знаю, насколько тяжел труд в правительстве, и не готов ни в кого бросать камень, — говорит Греф.

Что касается Центрального банка, то, по словам предправления Сбербанка, он отработал в карантинной ситуации очень качественно. Вовремя были приняты необходимые шаги, которые позволили немного развязать руки банкам, чтобы они смогли поддержать своих клиентов.

— В результате мы в кратчайшие сроки провели гигантскую реструктуризацию. За неделю переоформили такое количество кредитов, как за весь 2019 год. Более чем на триллион рублей по юридическим лицам! Пришлось полностью изменить работу программного обеспечения, в основном вручную реструктурировать кредиты, переподписывать соглашения, — перечисляет Греф.

За время карантина в банке наблюдали два всплеска оттока вкладов физических лиц, но они были не очень значимыми, и в итоге паники удалось избежать. В определенный момент возник повышенный спрос на валюту, при этом у банка появилась проблема с ее доставкой из-за остановки регулярных авиарейсов из США. Этот вопрос также удалось решить.

Греф напомнил, что Сбербанк был одним из инициаторов закона, который не дал крупным арендаторам коммерческой недвижимости получить отсрочку арендных платежей.

— Мы встали на сторону арендодателей по единственной причине. Даже в самой тяжелой кризисной ситуации нельзя нарушать базовые принципы гражданского законодательства. Есть понятие двустороннего договора. Никто не может по своей воле его расторгнуть, — поясняет банкир. — Госдума же предложила дать право арендатору в одностороннем порядке выходить из сделки. Да еще и без компенсации потерь. Грубейшее нарушение основ устойчивости хозяйственного оборота! На мой взгляд, во внесудебном порядке этого делать нельзя. Мы боролись за принцип. Законопроект мог спровоцировать грандиозный подрыв всех экономических отношений. Финансовые ресурсы стали бы более дорогими, пришлось бы хеджировать риски при заключении двухсторонних сделок. Можно сказать, это дополнительный налог на экономику в целом. Его удалось минимизировать, найти компромисс — и это большое благо.

Сейчас банк финансирует разработку вакцины от коронавируса в институте Гамалеи. Члены правления, менеджеры высшего и среднего звена также приняли решение направить свой доход за апрель на разработку вакцины и мероприятия, связанные с борьбой с COVID-19. В Сбербанке на этих уровнях управления сегодня работают около 35 тысяч менеджеров.

«Пока мы оптимистичны»

— По бизнес-плану этого года Сбербанк должен был заработать около триллиона рублей. Теперь, конечно, мы этой цели не достигнем. Из-за ущерба, который уже понесли, формирования резервов за истекшие три месяца. В этом году точно недовыполним один параметр — объем чистой прибыли, — констатирует предправления Сбербанка в интервью с корреспондентом агентства ТАСС. — Однако дивиденды пойдут в казну государства, как и положено. Решение об объеме правление примет в августе и предложит совету директоров. Собрание акционеров окончательно подведет итог в сентябре. Мы с уверенностью смотрим в будущее и точно заплатим хорошие дивиденды. Кризисную ситуацию проходим с приличным запасом и очень благодарны президенту страны и правительству за то, что дали нам возможность отсрочить принятие решения на осень, чтобы осмотреться. Пока мы оптимистичны. Для нас честь — заплатить высокие дивиденды, это наша миссия, часть корпоративной культуры.

Напомним, Сбербанк — самая крупная дивидендоплатящая компания в стране, до кризиса на дивиденды были заложены 50% от чистой прибыли — примерно 430 млрд рублей.

Тем не менее из-за резкого падения доходов в банке пришлось принять программу снижения расходов. Вначале на 40 млрд, а потом на 82 млрд рублей — примерно на 12% бюджета.

— Прежде всего, сократились зарплаты у менеджмента компании, в том числе у меня. Если в этом году прибыль упадет в два раза, мой доход снизится на столько же. Плюс все фиксированные платежи. В среднем менеджмент, если прибыль сократится вдвое, получит раза в три меньше. Таковы правила игры. Люди знают: если компания зарабатывает, заработаешь и ты. От действий менеджмента зависит уровень прибыльности, а от него — капитализация, успех акционеров и дивиденды, — уточняет Герман Греф. — Кроме того, сокращая расходы мы подрезали по максимуму то, что называется OPEX и CAPEX (Операционные и капитальные расходы. — Ред). Все, что можно было уменьшить по части закупок в ремонты, сократили. Ввод новых продуктов перенесли на осень, что-то — на следующий год. При этом мы постарались не трогать вложения в технологии.

Одним из ключевых решений карантинного периода Греф назвал реструктуризацию совместного бизнеса с «Яндексом».

— Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. «Яндекс.Деньгам» уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе «Сбера». У нее большой запас кэша на балансе. «Яндекс.Маркет» в период кризиса тоже мощно добавил в развитии, — рассуждает Греф. — При этом наши экосистемы начали сильно конкурировать между собой. Это создает сложности. Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации. Последний год мы работали над этим и нашли взаимовыгодный вариант.

Уроки пандемии

— Мы делали прогноз падения ВВП от 6 до 9%, в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен. Примерно минус 4,2-4,5% ВВП. Опять же, если не случится повторной волны, — прогнозирует Герман Греф.

По его оценкам, уроки из пандемии наверняка будут вынесены. В первую очередь, они коснутся сферы здравоохранения, профилактики и борьбы с вирусами, но радикально вряд ли что-то изменится.

— Есть цикл, через который перепрыгнуть нельзя. И, кстати, посткарантинный этап показывает, как быстро все возвращается на круги своя. Кто-то, допускаю, останется с измененными привычками, но не изменится мир. Очень мало времени прошло, — считает предправления Сбербанка. — Магазины не закроются. Точно. Не верю в это. Думаю, электронную коммерцию в России ждет настоящий расцвет только через 5-7 лет. Процесс будет развиваться последовательно, хотя не так быстро, как кому-то хотелось бы. А вот теме кибербезопасности пандемия точно добавила актуальности.

Кстати, на вопрос журналиста ТАСС, «не тесно ли ему в банке», Греф ответил отрицательно.

— У меня сейчас самая интересная работа в жизни. Вечно буду благодарен президенту Путину, что отпустил из правительства. Вот это было тяжело! Все мои слезы про коронавирус — ничто по сравнению с работой министром, — пояснил Греф. — Именно поэтому мне так трудно критиковать кабмин. Во-первых, знаю этих людей, и это не всегда корректно. Во-вторых, понимаю, какая на их плечах ответственность и перегрузка.

Я никогда не работал мало. Но так, как вкалывал в начале нулевых, не приведи господь. По полгода не было выходных.