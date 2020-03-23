За три месяца новосибирцы скупили трехгодичный запас медмасок

Мэрия Новосибирска намерена в ближайшее время (в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом) закупить очередную партию медицинских масок. Поводом к этому послужил повышенный спрос на данные изделия со стороны новосибирцев. Об этом мэр города Анатолий Локоть сообщил на еженедельной пресс-конференции.

— Что касается масок, то здесь системная проблема для Российской Федерации, — говорит мэр. — У нас есть два договора на поставки масок, которые должны выполняться. Мы мониторим ситуацию. За период с 1 января был израсходован практически трехгодичный запас масок в аптечной сети. Мы уже получали дополнительные партии. Сейчас отслеживаем ситуацию, чтобы по нашим договорам получить маски в самое ближайшее время.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, одним из предприятий, которое поставляет маски в расположенные на территории города медучреждения, является ООО «Здравмедтех-Н».

— Продукция предприятия поступает в медицинские организации Новосибирска: ФГБУ «НМИЦ им. Мешалкина», ФГБУ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна», МНТК «Микрохирургия глаза им. Федорова», Новосибирскую областную клиническую больницу, родильные дома и поликлиники, — сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что еще одно расположенное в Бердске предприятиеООО «Медсклад»запустило линию по производству масок. Однако, чтобы продукция применялась в медучреждениях, необходим ряд бюрократических процедур на федеральном уровне, на которые уйдут минимум несколько месяцев.

Что касается других медицинских средств защиты, то, как сообщают в мэрии, с ними проблем нет.

— У тех, кто находится на обслуживании, маски есть, — говорит начальник управления социальной поддержки населения мэрии Новосибирска Марина Хрячкова. — Бахилы у сотрудников соцучреждений имеются в полном объеме. С медицинскими препаратами никаких сбоев нет. Приобретаются в соответствии с выписанными заключениями врачебной комиссии. Мы выполняем все заявки, которые поступают.

375-87-87

— Речь не идет об оказании медицинских услуг, это не наши функции, — говорит мэр. — Мы говорим о том, чтобы людям преклонного возраста сходить в магазин, принести продукты, сходить в аптеку, чтобы у них было меньше возможности контакта с людьми в тех местах, где возможно заразиться этим вирусом.

По информации правительства региона, в настоящее время в Новосибирской области выявлены четверо заболевших коронавирусом человек, прилетевших из заграничного путешествия. Наибольшая группа риска, как сообщают в мэрии,это дети и люди старшего возраста. В отношении последних предприняты отдельные меры безопасности. В частности, круглосуточно работает многоканальный телефон по любым вопросам социальной поддержки. Организована работа с волонтерами, обслуживающими 7,5 тысячи пожилых людей на дому. Еще 2,5 тысячи людей старшего возраста получают социальные услуги по индивидуальной программе в полустационарной форме.

Как сообщают в мэрии, не обошлось и без ряда ограничений.

— У нас три учреждения стационарной формы, — сообщают в мэрии. — Два учреждения — «Лунный камень» и «Обские зори» — продолжают заезды. Сейчас там находятся более 160 человек. Там усилен охранно-пропускной режим. Мы ограничили массовые мероприятия. Не закрываем наши оздоровительные учреждения. Они продолжают работать, но в ином режиме — к людям, которые там находятся, ограничен доступ извне. Также особый контроль за специализированным домом, где находятся 24 человека, и особый контроль за людьми, с которыми заключен договор пожизненной ренты, таких 162 человека.

Всего меры безопасности, предпринимаемые мэрией, охватывают более 12 тысяч пожилых новосибирцев. С ними работают около 370 волонтеров. При этом в городе проживают свыше 600 тысяч людей старшего возраста.

— Из истории этой эпидемии следует, что люди пожилого возраста являются особой группой риска, — говорит глава города. — Последний случай заболевания — без симптоматики, то есть носитель вируса не испытывает последствий. Люди молодого возраста менее восприимчивы к этому. Наиболее восприимчивы — люди пожилые. Надо подумать над дополнительными профилактическими мерами, которые бы позволили уберечь именно этих людей.

По информации правительства Новосибирской области, помимо четверых ранее указанных, новых случаев заражения жителей региона коронавирусом не выявлено. Под наблюдением медиков остаются пассажиры рейсов, которыми вернулись в Новосибирск пациентки с коронавирусом из Франции, Великобритании и Швейцарии. Это Рейс 557 («Победа»), прибыл 13 марта, на нем прилетели 193 пассажира, из них — 41 житель Новосибирской области, рейс 1462 («Аэрофлот»), прибыл 15 марта (пассажиров — 106, в том числе 83 новосибирца), рейс 2511(S7), прибыл 17 марта. Всего 68 пассажиров, включая 53 жителей нашего региона.

Фото: pixabay.com, автор- OrnaW