Softline рассказал о внедрении интеллектуальных транспортных систем на «Гортехе»

Softline приняла участие в работе V Международного форума «Городские технологии», организованного департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, сообщили в пресс-службе компании.

Руководитель направления интеллектуальных транспортных систем Softline Игорь Ежков выступил с докладом «Практический опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах РФ» в рамках секции «Умный транспорт». Компания Softline является разработчиком платформы автоматизированного управления дорожным движением Traffic-SL, которая два года назад в рамках соглашения о взаимодействии с Мэрией г. Новосибирска и Softline была установлена для управления дорожным движением на одной из наиболее загруженных магистралей города, улице Станционная. Система доказала свою эффективность, обеспечив интеграцию с существующим оборудованием управления дорожным движением, увеличение интенсивности движения на 15 %, и сокращение времени поездки по маршруту на 12%, реализацию автоматического сбора и обработки данных по характеристикам транспортных потоков, которые будут необходимы для реализации адаптивного управления дорожным движением. Следует отдельно подчеркнуть, что при реализации пилота используется технологическое оборудование, произведенное новосибирскими предприятиями. Компания готова развивать полученный опыт на другие районы города и области.

Отмечается, что в прошлом году Softline реализовала масштабный проект по созданию автоматизированной системы весогабаритного контроля в Омской области. В рамках проекта специалисты ИТ-провайдера будут до 2023 года заниматься сервисным сопровождением всех установленных комплексов. Благодаря эффективной эксплуатации АСВГК, Омская область рассчитывает устранить причины быстрого износа дорожного покрытия. Это позволит не только значительно снизить число ДТП, но и сэкономить около 1,8 млрд рублей на ремонтно-восстановительных работах.

— Правительство РФ осознает, что обеспечить максимальную безопасность дорожного движения невозможно без внедрения интеллектуальных транспортных систем, и уделяет огромное внимание развитию этого направления в регионах. Но та архитектура, которая сегодня предлагается в качестве базовой, довольно сложна и требует большого внимания к технологической части реализации и поддержки функционирования. Softline убеждена, что к внедрению ИТС в российских городах необходимо подключать сервисных провайдеров, имеющих практический опыт в создании и работе с такими решениями. В этом случае муниципальные и региональные власти смогут сосредоточиться на своих профильных задачах: предоставлении качественного сервиса (комфортного проживания в городе, безопасности дорожного движения) гражданам, обеспечению эффективности реализации и достижения заданных показателей, полностью передав заботу о внедрении и функционировании ИТС специалистам ИТ-компаний, — подчеркнул Игорь Ежков в своем выступлении.

Фото предоставлено пресс-службой компании