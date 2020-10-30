На «Зеленый Новосибирск» выделят более 2 млрд рублей

В Новосибирске создана и получила положительное заключение специальной коллегии программа по озеленению города «Зеленый Новосибирск». Объем средств, предусмотренный на пятилетний план действия программы — 2,1 млрд рублей.

— Это средства без увеличения бюджетных затрат, — сообщают в мэрии Новосибирска.— Это перераспределение в счет тех лимитов, которые выделены профильному департаменту.

Как рассказал в рамках пресс-конференции глава города Анатолий Локоть, одним из ключевых мероприятий программы станет создание собственного питомника мэрии, где специалисты СО РАН будут выращивать саженцы для будущих и действующих городских зеленых зон.

— Сегодня у нас нет своего муниципального питомника, неоткуда брать саженцы, — говорит мэр.— Иногда приходится закупать с чужих территорий. Надо выращивать свои. Эту работу будем проводить теперь сами — выращивать в нашем питомнике саженцы различных пород деревьев, которые будем использовать для озеленения городских площадок. Да, на это потребуется время, несколько лет, природу не обманешь.

Другим разделом программы стали мероприятия по кадастрированию городских лесов и вообще всех зеленых зон Новосибирска. Кроме того, основными направлениями реализации программы, по информации мэрии, станут мероприятия по созданию и благоустройству озелененных территорий, их содержание, создание условий для массового отдыха для жителей и гостей города на территориях парковых зон, противопожарная охрана, защита и воспроизводство городских лесов

— Программа направлена на содержание общественных пространств города (парков культуры и отдыха, скверов, аллей, городских лесов), на создание рекреационных зон, на проведение работ по благоустройству существующих скверов и парков, на разработку дизайн-проектов и рабочих документаций, — рассказывает на своей странице в соцсети замглавы города Анна Терешкова, в подчинении которой находится управление благоустройства общественных пространств (УБОП). — «Зеленый Новосибирск» уже несколько лет является одним из приоритетных направлений развития мэрии города, поэтому новая программа станет стратегическим документом по развитию системы зеленой инфраструктуры города на ближайшие несколько лет.

По информации мэрии Новосибирска, программа «Зеленый Новосибирск» запланирована на период с 2021 по 2025 годы.

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