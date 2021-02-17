Сессия горсовета. Оппозицию не пустили к мэру

Февральская сессия горсовета большинством голосов присутствующих депутатов (32 из изначально зарегистрированных 47) приняла отчет мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Одним из самых примечательных моментов стало то, что буквально с начала выступления главы города с отчетом депутаты от «Единой России», КПРФ и ЛДПР стали записываться на право задать вопрос, а некоторые из них — по несколько раз. Таким образом, время, отведенное, согласно принятому регламенту, на рассмотрение отчета, оказалось распределено исключительно «для своих», а ответы заняли достаточно продолжительное время. В результате «за бортом» оказались депутаты от несистемной оппозиции, ранее широко анонсировавшие возможную критику в адрес градоначальника. Напомним, перед сессии мэр встретился с фракциями горсовета, но обошел стороной независимых депутатов. Это дало повод некоторым из них предполагать, что на этих встречах и мог быть негласно утвержден сценарий обсуждения отчета.

— 27 депутатов от КПРФ и «Единой России» записались на вопросы, — подсчитала независимый депутат Наталья Пинус. — Браво! Как раз закончим к концу выделенного времени на рассмотрение отчета! Не было такого раньше никогда, чтобы записывались на вопросы с самого начала выступления. Да и столько желающих от ЕР к выступлению никогда, в принципе, не было. Для меня очевидно, это прекрасно срежиссированный спектакль!

Что касается поступивших от единороссов, коммунистов и ЛДПР-цев вопросов, то большинство из них можно назвать «дежурными», которые рассматриваются уже на протяжении нескольких не то что лет, но даже созывов: транспортная доступность и пробки, строительство социальных объектов в новых микрорайонах, борьба с несанкционированной уличной торговлей, переход транспорта на муниципальные контракты, реализация наказов избирателей, развитие спорта и так далее. Большей частью их, как и критику, можно охарактеризовать вопросами «средней степени». Стоит напомнить, что и в конце прошлого, и уже в начале нынешнего года неоднократно поднимались такие проблемы, как задолженность застройщиков перед муниципалитетом, непомерные траты на автопарк мэрии и освещение ее работы в СМИ, ряд нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в работе отдельных муниципальных предприятий и учреждений, пробуксовывание административной реформы в части сокращения чиновников мэрии, шумиха вокруг департамента промышленности, инноваций и предпринимательства и ряд других.

Мэр же, со своей стороны, заявляет о слаженной работе.

— Минувший год потребовал консолидации усилий разных уровней власти, разных политических и общественных сил для защиты нашего города, его жителей от пандемии. Очень важно этот опыт слаженной работы сохранить, — говорит Анатолий Локоть. — Предстоит, возможно, более напряженный период, трудно сказать, как будет эта ситуация развиваться. Но я уверен, если мы будет совместно работать, искать оптимальные решения в интересах жителей нашего города — у нас все получится.

Вторая часть Марлезонского балета: протестный уход, «свадебные» вице-мэры и фигурное катание

Чудом успевший заполучить микрофон в этой очереди уже практически перед тем, как председатель горсовета Дмитрий Асанцев предложил свернуть обсуждение, независимый депутат от «Лиги эффективности» Игорь Украинцев «поставил главе города на вид» и содержание отчета, и отношение к независимым представителям горсовета.

— Надеюсь, не только фракционные депутаты зададут сегодня вопросы, но и независимые, с фракциями Анатолий Евгеньевич встречался, с нами — нет, — напомнил Украинцев. — Что касается доклада, то простой секретарь мог бы собрать отчеты всех департаментов, всех вице-мэров в одну кучу и выслать депутатам. Мэр с советниками, с бесконечным количеством помощников мог бы не только составить презентацию. Я, конечно, понимаю, Анатолий Евгеньевич, что, судя по всему, вы и мнения независимых депутатов, и оценки новосибирцев «на катке вертели», но, надеюсь, что выслушать эти оценки вы сможете.

Глава города парировал тем, что он открыт для всех депутатов.

— Я заявлял с самого начала работы созыва, что одинаково отношусь ко всем депутатам, — говорит Анатолий Локоть. — Я готов встречаться с каждым депутатом. Это Совет депутатов решил и зарегистрировал фракции. Со всеми фракциями по взаимной договоренности встречи прошли. Ко мне обращались депутаты, чтобы встретиться индивидуально. Я готов встретиться, это не моя вина, что встречи не произошли. Двери в мой кабинет для депутатов горсовета открыты в любом случае — касается ли это отчета или решения каких-то других вопросов.

— Совершенно официально могу сказать, что на площадях «ПАТП-5» обрабатываются какие-то пиломатериалы, работает мебельное производство, какой-то непонятный дилерский центр, СТО для легковых автомобилей, торговые компании, — напомнил Бурмистров. — С 35 тысяч «квадратов» получаем 17 тысяч рублей, то есть 4 копейки с «квадрата» в месяц. К 2022 году бюджет получит только 1,5 млн рублей такими темпами.

После непродолжительных пререканий большинство депутатов горсовета поддержало предложение оппозиционеров о продлении рассмотрения вопроса по отчету мэра на 15 минут. Несмотря на то, что большая часть этого времени пришлась на единоросса Игоря Кудина и депутатов от фракции КПРФ — Александра Бурмистрова и Георгия Андреева, вопросы мэру от однопартийцев были не из приятных. Так, первый припомнил скандальное «ПАТП-5», которое возглавляет вице-спикер заксобрания, единоросс Валерий Ильенко.

Второй из депутатов от КПРФ попенял не менее скандальным проектом «Умные остановки» и чиновниками, стоящими за его реализацией.

— В течение 2 лет весь город наблюдал за тем, как странно реализуется проект «Умные остановки», — говорит Андреев. — Я, как член профильной комиссии, пытался понять, как это работает. То, что мы в итоге наблюдаем, — это большой позор. У нас осталось 2 года до чемпионата мира по хоккею, а важные инвестиционные инфраструктурные проекты на том же самом месте. Что в дальнейшем планируется делать? Можно ли ввести ответственность профильного вице-мэра? «Свадебный» вице-мэр не подойдет, здесь нужна серьезная работа.

К этому времени сессию в знак протеста против такого регламента покинули представители оппозиционной коалиции, которая утром удостоилась особого внимания со стороны мэрии: сотрудник охраны муниципалитета пытался не пустить в зал помощника одного из коалиционных депутатов.

По словам коалиционеров, поводом для их протестного ухода также послужил постановочный характер сессии. Как рассказывают депутаты это подтверждается активным совещанием перед сессией фракций «Единая Россия» и КПРФ. Второе, на что представители коалиции обратили внимание: многие из задающих вопрос единороссов зачитывают их по бумагам и явно стараются превысить положенные по регламенту на вопрос 60 секунд, в то время как отвечающий также не старается уложится во временные рамки, отведенные для ответов, что дает повод предположить намеренное затягивание времени, выделенного на обсуждение отчета и не позволить «чужим» влезть с неудобными вопросами.

— Добавили только 15 минут, которые мы даже теоретически не могли использовать, — сообщают коалиционеры.

Еще одним примечательным моментом стало нарушение многолетней традиции оценки отчета мэра руководителями постоянных комиссий горсовета за исключением профильной комиссии, не говоря уже о просто желающих высказаться по итогам обсуждения депутатах. А для особо разговорчивых руководство горсовета в лице вице-спикера Антона Тыртышного подготовило ряд изменений регламента, о которых — позднее.

А что же сам отчет?

Еще в начале своего выступления глава города дал понять, что «учел критику», ранее прозвучавшую на комиссиях. Напомним, что поводом для нее стало превалирование информации о количестве проведенных мероприятий, написанных бумагах и прочих формальных сторонах деятельности, которые, по мнению ряда депутатов, не позволяли оценить эффективность работы мэрии в целом и главы города в частности. В результате был прописан ряд критериев, по которым отчет мэра будет оцениваться год спустя. Что касается текущего отчета, то в нем можно выделить несколько тенденций.

Первая —Идет сближение полномочий с регионом в части, к примеру, реализации социальной политики

В то же время, по словам Анатолия Локтя, усиление взаимодействия с регионом имеет и обратную сторону в виде снижения финансовой самостоятельности муниципалитета.

— Аргументированный диалог с правительством Новосибирской области в условиях пандемии позволил нам увеличить безвозмездные поступления на 12%, — сообщает мэр. — Их общий объем — половина доходов города. Обратная сторона — рост зависимости городского бюджета от межбюджетных трансфертов и снижение самостоятельности города. С 2014 года их доля в доходах выросла с 35 до 50%. Находимся в переговорном процессе — обсуждаем с губернатором варианты повышения финансовой самостоятельности Новосибирска.

Вторая — экономические тенденции 2020 года отмечены и в других муниципалитетах. Что касается экономической ситуации в городе в целом, то, как следует из доклада, ситуация с пандемией на местной экономике сказалась, как и в других муниципалитетах.

— Появление коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения повлияли на все отрасли, — говорит глава города. — Большую нагрузку испытала социальная сфера — пришлось быстро перестраиваться под новые реалии. Из 6 обсерваторов, созданных в регионе, 5 — муниципальные социальные и образовательные учреждения. Они приняли более 1,7 тысячи человек, вернувшихся из-за границы. Сегодня на их базе организована реабилитация переболевших коронавирусом. Несмотря на все сложности, муниципалитет в полном объеме выполнил свои обязательства по строительству социальных учреждений: в 2020 году в Новосибирске построены 14 объектов образования по 3 национальным проектам. Всего с 2014 года система образования Новосибирска увеличилась на 50 детсадов и 16 школ. Еще одна точно выполненная задача: с начала этого учебного года дети начальной школы полностью обеспечены бесплатным горячим питанием. Это 87 тысяч учеников. Не все регионы оказались к этому готовы. Новосибирск подготовился лучше многих: за несколько лет мы существенно обновили пищеблоки школ и улучшили работу комбинатов питания.

— Нас беспокоит эта негативная тенденция — общая для всех городов, — говорит глава муниципалитета. — Серьезно пострадал малый и средний бизнес. Сфера общественного питания к концу года так и не восстановилась (падение оборота на 13%). Поэтому считаю, что наши дополнительные меры по поддержке малого бизнеса, рестораторов оправданы и необходимы. Число летних кафе в весенне-летний период увеличилось на 11,5%. Вырос оборот розничной торговли. В целом же, темпы роста в сфере услуг и сервисных отраслях снизились. Общее падение пассажирских перевозок составило 30% как у коммерческих перевозчиков, так и у муниципальных. При этом добавились расходы на соблюдение санитарных мер: дезинфекция, соблюдение масочного режима, различные контрольные мероприятия. Понес потери и метрополитен. Пассажиропоток метро, по сравнению с 2019 годом, снизился на 26 млн человек

По словам мэра, ситуация с пандемией спровоцировала всплеск безработицы: она выросла в разы и составила почти 5% от числа трудоспособного населения.

Общая с другими регионами картина коснулась и демографической составляющей жизни города.

— Снизилась рождаемость (на 4,5%), на фоне пандемии увеличилась смертность, — приводит данные Анатолий Локоть. — С этим столкнулись все крупные города, показатели Новосибирска среди миллионников не худшие, они средние.

При этом, как следует из доклада мэра, ряд отраслей показал рост. Введено 1,3 млн кв. м жилья, что на четверть больше, чем в 2019 году, построены 14 объектов образования по 3 национальным проектам. Это новые корпуса для 3 школ и 11 детских садов общей вместимостью 5 тысяч мест. В новых зданиях размещаются филиалы уже действующих учреждений, что позволило не расширять управленческий штат. Всего с 2014 года система образования Новосибирска увеличилась на 50 детских садов и 16 школ. Выполнен колоссальный объем ремонта дорог — обновлены почти 45 км. На все виды ремонта и строительство в общей сложности были направлены более 2,5 млрд рублей. Из них 1,7 млрд — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программе. Продолжается реконструкция и расширение 3 выездов из города: по Гусинобродскому шоссе, ул. 2-й Станционной и ул. Кедровой.

По информации горсовета Новосибирска, в текущем созыве фракцию «Единая Россия» представляют 27 депутатов, КПРФ — 8, ЛДПР — 5, независимых — 10, из которых 4 входят в коалицию «Новосибирск 2020», 3 — в объединение «Лига эффективности».