Согласно статистике, в Казахстан экспортировано 61,2 тыс тонн зерновых культур урожая 2019 года

— Существующая проблема отсутствия полноценного учета и прослеживаемости российского зерна при вывозе с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан сегодня препятствует как обеспечению продовольственной стабильности региона, так и наращиванию объемов экспорта, — цитирует заместителя губернатора Вячеслава Ярманова пресс-служба регионального правительства.

Он подчеркнул, что именно в 2020 году проблема нелегального экспорта зерна в Казахстан может иметь особенную актуальность:на территории Новосибирской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, в хозяйствах более половины районов области погибли или пострадали от засухи посевы яровых, а значит возможно снижение валового сбора зерновых и масличных культур.

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, по данным таможенной статистики в Казахстан экспортировано 61,2 тыс тонн зерновых культур урожая 2019 года. Вместе с тем, согласно экспертной оценке, объем зерновых и масличных культур, нелегально вывезенный на территорию Республики Казахстан из Новосибирской области, составляет от 50 до 100 тысяч тонн.

— Нелегальный экспорт влечет колоссальные потери налогов для государства и деформирует зерновой баланс по обе стороны границы: недобросовестные участники рынка оставляют региональных мукомолов, элеваторную отрасль, а также легальный трейдерский бизнес без зерна, — отметил министр.

Как правило, нелегальный вывоз зерновых культур через границу осуществляется грузовым автомобильным транспортом, минуя пункты контроля. Поэтому главная задача, поставленная заместителем губернатора перед участниками совещания – усиление контроля в отношении грузового автомобильного транспорта с зерном, пересекающего границу, и обязательность проверок наличия всех необходимых сопроводительных документов на вывозимое зерно в пунктах пропуска.

Минсельхозу Новосибирской области Вячеслав Ярманов поручил провести дополнительную разъяснительную работу с сельскохозяйственными организациями, напомнив аграриям о необходимости предоставлять достоверные сведения об объемах производства зерна и его реализации, а также о необходимости строгого соблюдения требований законодательства при экспорте зерна, в том числе в Республику Казахстан.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области