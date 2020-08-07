Политические технологии: адмресурс и спойлеры

Правительство региона временно исполняет обязанности агитпропа?

Со старта агитационной кампании обратил на себя внимание тот примечательный факт, что для кандидатов от «Единой России», как правило действующих депутатов, агитационной площадкой стали не только провластные СМИ, где они могут разместить свои материалы на договорной основе, но и собственно правительство Новосибирской области. В частности, в официальных релизах сообщающих, к примеру, об очередной поездке губернатора Андрея Травникова в тот или иной район, наряду с главой региона приводятся и выступления депутата, являющегося кандидатом на данной территории. При этом порой возникают курьезные ситуации, когда в материалах об одном районе фигурируют депутаты, в свое время избранные от совершенно другого. Однако, если присмотреться, то фигурируют они как раз там, где их партия выдвинула в новый — седьмой — созыв. Например, в сообщении о пребывании губернатора в Татарском районе рядом с главой области оказался зампредседателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Сергей Титков. В сообщении о реализации в Усть-Таркском районе программы «Школьное окно» — зампредседателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, о рабочей поездке главы области в Бердск — депутат Зоя Родина и зампредседателя комитета по бюджету, налоговой политике и собственности Ирина Диденко. В части материалов фигурирует председатель заксобрания Андрей Шимкив, причем не всегда на территории своего округа в Сузунском районе области.

При этом у правительственных материалов появились и соответствующие заголовки: «Андрей Травников: Благодаря депутатам Заксобрания…». Если заголовок более нейтральный, то подобные слова главы области приводятся уже в тексте в виде его прямой речи. Последние новости о совместной работе губернатора и представителей депкорпуса, представляющих «Единую Россию», правительство области подготовило по итогам визита главы региона в Чановский район: в сообщениях, помимо избранного ранее депутатом по данном округу вице-спикера Андрея Панферова, фигурирует «списочник» Виктор Кушнир, приемные которого, по информации сайта заксобрания области, находятся исключительно в Ленинском районе Новосибирска. Однако решением последней партийной конференции «Единой России» Кушнир был утвержден на втором месте в составе территориальной группы №1 (Чановский, Кыштовский, Венгеровский и Купинский районы), возглавляемой Панферовым, который одновременно выступает и кандидатом по округу на данной территории.

Стоит отметить, что ранее (даже в рамках избирательных кампаний) подобного симбиоза законодательной и исполнительной власти в пресс-релизах правительства области не отмечалось.

Спортсмен на спортсмена, журналист на журналиста

Еще одно новшество кампании, которое пока официально за единороссами не закреплено, однако, по мнению оппозиционных кандидатов уже реализуется, — это использование спойлеров на ряде избирательных округов. Причем спойлеров не в классическом понимании слова, когда против одного из возможных фаворитов с расчетом на невнимательность избирателей выдвигается его однофамилец, как это пытались реализовать на округе №22 представители штаба кандидата КПРФ. Здесь спойлер подбирается уже не по фамильному, а по профессиональному признаку, на что обратили внимание кандидаты в горсовет Игорь Украинцев («Зеленые») и Сергей Бойко (самовыдвижение, коалиция «Новосибирск 2020»).

— Нам приходится «воевать» не только с коммунистами, но и кандидаты от «Единой России» у нас тоже непростые, — рассказали Игорь Украинцев во время прямого эфира с Сергеем Бойко на интернет-канале Бойко. — На округе, где идет Степан Сафонкин, появился самовыдвиженец Михаил Алоян, которого поддерживает «Единая Россия». Сам Степан тоже спортсмен. Сначала выдвинулась единоросска. Но она не донесла один документ, и ей отказали в регистрации. А вскоре зарегистрировался самовыдвиженец Алоян.

По словам Сергея Бойко, аналогичная история произошла и на округе №8.

— На 8 округе от нас идет журналист Алексей Мазур, — рассказывает Бойко. — Кого против него надо выставить? Из телепрограммы «Прецедент» взяли Бобровникова, отправили на округ. То есть спортсмену выставляем спортсмена, журналисту — журналиста, чтобы избиратели напрочь запутались.

Спойлеры судебные

Еще один вид спойлеров, обкатываемый партиями в текущей выборной кампании, призван бороться с оппозиционными кандидатами там, где их реальные соперники по каким-то причинам не хотят «светиться». Так, на днях в Октябрьский районный суд поступило исковое заявление от малоизвестного кандидата-самовыдвиженца по округу №36 Александра Селютина к окружной избирательной комиссии с требованием отменить регистрацию своего оппонента, тоже самовыдвиженца, но представителя оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова. Как считает Маркелов, к этому решению его основного оппонента причастен действующий депутат горсовета — единоросс.

— Подали иск в суд на меня за якобы поддельные подписи, — сообщил Маркелов в комментарии редакции. — Суть претензий всех спойлеров, чтобы мешать главному оппоненту действующего единоросса нормально вести избирательную кампанию. Аргументы — в подписных листах у нас якобы поддельные подписи.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области