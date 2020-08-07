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Политические технологии: адмресурс и спойлеры

Как классические инструменты используются в ходе избирательной кампании в Новосибирской области.
  • 07/08/2020, 18:32
Автор: Евгения Серёгина
Губернатор с депутатами
«Подобный симбиоз представителей законодательной и исполнительной власти ранее не наблюдался».

Правительство региона временно исполняет обязанности агитпропа?  

Со старта агитационной кампании обратил на себя внимание тот примечательный факт, что для кандидатов от «Единой России», как правило действующих депутатов, агитационной площадкой стали не только провластные СМИ, где они могут разместить свои материалы на договорной основе, но и собственно правительство Новосибирской области. В частности, в официальных релизах сообщающих, к примеру, об очередной поездке губернатора Андрея Травникова в тот или иной район, наряду с главой региона приводятся и выступления депутата, являющегося кандидатом на данной территории. При этом порой возникают курьезные ситуации, когда в материалах об одном районе фигурируют депутаты, в свое время избранные от совершенно другого. Однако, если присмотреться, то фигурируют они как раз там, где их партия выдвинула в новый — седьмой — созыв. Например, в сообщении о пребывании губернатора в Татарском районе рядом с главой области оказался зампредседателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Сергей Титков. В сообщении о реализации в Усть-Таркском районе программы «Школьное окно»  зампредседателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, о рабочей поездке главы области в Бердск  депутат Зоя Родина и зампредседателя комитета по бюджету, налоговой политике и собственности Ирина Диденко. В части материалов фигурирует председатель заксобрания Андрей Шимкив, причем не всегда на территории своего округа в Сузунском районе области.

При этом у правительственных материалов появились и соответствующие заголовки: «Андрей Травников: Благодаря депутатам Заксобрания…». Если заголовок более нейтральный, то подобные слова главы области приводятся уже в тексте в виде его прямой речи. Последние новости о совместной работе губернатора и представителей депкорпуса, представляющих «Единую Россию», правительство области подготовило по итогам визита главы региона в Чановский район: в сообщениях, помимо избранного ранее депутатом по данном округу вице-спикера Андрея Панферова, фигурирует «списочник» Виктор Кушнир, приемные которого, по информации сайта заксобрания области, находятся исключительно в Ленинском районе Новосибирска. Однако решением последней партийной конференции «Единой России» Кушнир был утвержден на втором месте в составе территориальной группы №1 (Чановский, Кыштовский, Венгеровский и Купинский районы), возглавляемой Панферовым, который одновременно выступает и кандидатом по округу на данной территории.

Стоит отметить, что ранее (даже в рамках избирательных кампаний) подобного симбиоза законодательной и исполнительной власти в пресс-релизах правительства области не отмечалось.

Спортсмен на спортсмена, журналист на журналиста

Еще одно новшество кампании, которое пока официально за единороссами не закреплено, однако, по мнению оппозиционных кандидатов уже реализуется,  это использование спойлеров на ряде избирательных округов. Причем спойлеров не в классическом понимании слова, когда против одного из возможных фаворитов с расчетом на невнимательность избирателей выдвигается его однофамилец, как это пытались реализовать на округе №22 представители штаба кандидата КПРФ. Здесь спойлер подбирается уже не по фамильному, а по профессиональному признаку, на что обратили внимание кандидаты в горсовет Игорь Украинцев («Зеленые») и Сергей Бойко (самовыдвижение, коалиция «Новосибирск 2020»).

 Нам приходится «воевать» не только с коммунистами, но и кандидаты от «Единой России» у нас тоже непростые,  рассказали Игорь Украинцев во время прямого эфира с Сергеем Бойко на интернет-канале Бойко.  На округе, где идет Степан Сафонкин, появился самовыдвиженец Михаил Алоян, которого поддерживает «Единая Россия». Сам Степан тоже спортсмен. Сначала выдвинулась единоросска. Но она не донесла один документ, и ей отказали в регистрации. А вскоре зарегистрировался самовыдвиженец Алоян.

По словам Сергея Бойко, аналогичная история произошла и на округе №8.

 На 8 округе от нас идет журналист Алексей Мазур,  рассказывает Бойко.  Кого против него надо выставить? Из телепрограммы «Прецедент» взяли Бобровникова, отправили на округ. То есть спортсмену выставляем спортсмена, журналисту  журналиста, чтобы избиратели напрочь запутались.

Спойлеры судебные

Еще один вид спойлеров, обкатываемый партиями в текущей выборной кампании, призван бороться с оппозиционными кандидатами там, где их реальные соперники по каким-то причинам не хотят «светиться». Так, на днях в Октябрьский районный суд поступило исковое заявление от малоизвестного кандидата-самовыдвиженца по округу №36 Александра Селютина к окружной избирательной комиссии с требованием отменить регистрацию своего оппонента, тоже самовыдвиженца, но представителя оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова. Как считает Маркелов, к этому решению его основного оппонента причастен действующий депутат горсовета — единоросс.

 Подали иск в суд на меня за якобы поддельные подписи,  сообщил Маркелов в комментарии редакции.  Суть претензий всех спойлеров, чтобы мешать главному оппоненту действующего единоросса нормально вести избирательную кампанию. Аргументы  в подписных листах у нас якобы поддельные подписи.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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