Соискатели ссузов рассчитывают на более скромную зарплату, нежели соискатели с дипломом вуза

По данным базы резюме hh.ru за последний год, 15% соискателей из Новосибирской области имеют среднее специальное образование – это на 3% ниже, чем по стране в целом (18%). При этом самая высокая доля соискателей со средним специальным образованием – в Ленинградской области (им принадлежат 27% от всех резюме в регионе), а также в Архангельской области и в Республике Карелия (по 26%). Меньше всего таких соискателей – в Республике Ингушетия (8%).

В Новосибирской области соискатели, окончившие ссуз, чаще всего встречаются в профессиональных сферах «Рабочий персонал» (54% от всех резюме в этой сфере принадлежат соискателям со средним специальным образованием), «Домашний персонал» (41%), «Транспорт, логистика» (33%), «Автобизнес» (25%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Спорт, фитнес, красота» (по 23%). Реже всего – среди высшего менеджмента (2%) и юристов (1%).

— Средняя заработная плата, на которую претендуют новосибирцы со средним специальным образованием, составляет 30 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей меньше, чем ожидания соискателей с дипломом вуза, — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

Интересно, что учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях, по данным опроса, который в конце августа проводился на сайте hh.ru, в целом одинаково оценивают качество образования в них — на 3,5 балла из пяти. Однако учащиеся ссузов более категоричны — они чаще, чем студенты вузов, давали полярные оценки своему учебному заведению: 1 и 2 балла поставили 21% из них (среди учащихся в вузах эта доля — лишь 14%), а 4 и 5 балла поставили 59% (против 55% среди студентов вузов).

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan