Отдышавшись после выборов

Просто поменяли местами

Поствыборная эйфория на региональном уровне, можно сказать, уже затихла. Первая сессия областного заксобрания сюрпризов практически не принесла, максимум нового — это избрание вице-спикером Натальи Красовской (ЛДПР). В остальном на своих постах остались те же персоны, что и в предыдущем созыве — председатель заксобрания Андрей Шимкив («Единая Россия»), его первый заместитель Андрей Панферов («Единая Россия»), заместители Владимир Карпов (КПРФ), Валерий Ильенко (ЕР) и Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»). Заранее согласованная основными политическими игроками «рассадка» председателей комитетов, даже вызвав нарекания прокуратуры, как-то не нашла широкого резонанса — после вмешательства надзорного органа глав комиссий просто поменяли местами, чтобы руководителей сельхозпредприятий оградить от аграрной политики, транспортников — от транспортной и так далее в целях предотвращения возможного конфликта интересов.

Большие договоренности и мелкие пакости

Куда веселее рассадка депутатов происходила этажом ниже — на муниципальном уровне. Новичкам от несистемной оппозиции с порога дали понять: «Вас тут не стояло». Судя по первой сессии горсовета Новосибирска, единороссы и коммунисты не простили независимым депутатам из коалиции «Новосибирск 2020» и «Лиги эффективности» поражений на ряде округов, а «лиговцам» еще и вечеринки по поводу победы над кандидатами «команды мэра» в Заельцовском районе, во время которой участники празднества от души потоптались по агитбаннерам поверженных соперников. Так или иначе, но независимым не дали ни малейшего шанса занять должности в руководстве горсовета и его комиссиях, распределив посредством согласованного большинства эти места исключительно между представителями ЕР и КПРФ.

Однако окончательная рассадка еще не завершена. Во-первых, продолжаются судебные процессы по иску кандидата от коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко к избиркому с требованием аннулировать результаты выборов на участке, где голосовали курсанты института Нацвардии. Напомним, что до голосования курсантов на округе лидировал Якименко, а после — его основной соперник, вице-спикер горсовета Евгений Яковенко. При этом пока остается под вопросом место жительства курсантов и наличие у них права голоса на данном округе. Если суд примет сторону истца, то для единороссов — как фракции большинства — это будет иметь несколько негативных последствий. Во-первых, придется назначать выборы нового вице-спикера — взамен Яковенко. Во-вторых, кандидатам от коалиции хватит депутатов для официального создания своей фракции с рядом вытекающих отсюда привилегий в виде, как минимум, своего помещения в горсовете.

Одновременно общественники инициировали еще один «подарок» единороссу Яковенко — расследование по поводу подлинности его военных наград и знаков отличия, информацию о которых Яковенко, еще будучи кандидатом в депутаты горсовета, подал в избирком. Данную информацию однопартийцы пока еще вице-спикера тщательно охраняют от посторонних, о чем сообщили в ответе на соответствующий запрос общественника Евгения Митрофанова.

— Данная информация не может быть отделена от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну, в частности, информацию о гражданине: сведения о фактах, обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, защищаемые нормами ФЗ-152 «О персональных данных», — говорится в ответе, подписанном секретарем регсовета «Единой России» Юлией Швец.

Второй незавершенный вопрос — это руководство комиссией по научно-производственному развитию и предпринимательству. По информации источников Infopro54, согласно договоренности ЕР и КПРФ, на этот пост предполагался депутат от КПРФ Андрей Любавский. Однако несколько единороссов вместе с независимыми депутатами (вопреки договоренностям) большинством голосов на пост председателя провели представителя ЕР Павла Чернышева. Такой «демарш» вызвал сумятицу в обеих «партиях власти», большинством голосов сессии не утвердивших Чернышева в должности. Пока комиссия продолжает оставаться «безголовой», а первое ее заседание предстоит провести одному из вице-спикеров горсовета.

Более мелкие пакости победившим независимым кандидатам носят локальный характер. В частности, независимый депутат Ростислав Антонов, выигравший у ранее действующего депутата, коммуниста Сергея Сухорукова, заявил о дискриминации со стороны главы Центрального округа Сергея Канунникова (КПРФ), не предоставившего депутату помещения для приемной, вопреки муниципальному законодательству.

— Официальный прием мне вести негде, — сообщает Антонов. — Единственный вариант, предложенный мне для работы, находится вне границ округа и неудобен для моих избирателей, а приемная предыдущего депутата передана идеологически близкому депутату от КПРФ, избранному на другом округе (вице-спикеру горсовета Антону Тыртышному).

Отложенные баталии

Увлекшись политическими разборками, муниципальные парламентарии словно за скобками оставили более насущные вопросы, а именно касающиеся непосредственно состояния городского хозяйства, и предложение депутатов-несистемщиков о создании новых двух комиссий.

— У нас есть комиссия по городскому хозяйству, куда входит все, что касается городского хозяйства, — заявила в выступлении депутат от коалиции Светлана Каверзина. — Тем не менее особо пристального внимания требует общественный транспорт. Предлагаю создать комиссию по реформе общественного транспорта.

С предложением сократить полномочия «горхоза» по еще одному направлению выступила коллега Каверзиной по коалиции Хельга Пирогова.

— В полномочия комиссии входит огромное количество вопросов, — считает депутат. — Она не успевает своевременно все рассматривать. Насколько я знаю, в прошлом году вопрос уборки снега был поднят один раз. Предлагаю создать отдельную комиссию по контролю за уборкой снега и решению вопросов уборки в городе грязи и пыли, вынести ее в отдельную структуру.

Оба предложения были отклонены.

— В 2020 году долг Новосибирска должен был составить 88% от доходов, — сообщает депутат. — Теперь собственные доходы — и налоговые, и неналоговые — упали. Соответственно, вырастет вес долгов, не считая недостающих 1,5 млрд. С 2021 года муниципальные образования будут оцениваться с точки зрения долговой устойчивости. При средней и низкой долговой устойчивости наступают ограничения в свободе распоряжаться бюджетом, в возможности тратить средства на исполнение инициативных полномочий.

Пока еще в перспективе — традиционные для конца каждого года «бюджетные» баталии между депутатами горсовета и чиновниками мэрии. Однако уже сейчас финансовые перспективы муниципалитета вызывают беспокойство у ряда представителей депкорпуса. В частности, независимый депутат Наталья Пинус, со ссылкой на доклад начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова, отмечает ежегодную тенденцию увеличения долговых обязательств муниципалитета, что, по мнению депутата, несомненно усугубляется ситуацией с пандемией коронавируса.

Ее коллега, еще один независимый депутат Ростислав Антонов обращает внимание на то, что и без пандемии наблюдаются перекосы в распределении бюджетных средств. В частности, по мнению депутата, необоснованно высокие расходы заложены по ряду направлений работы исполнительной власти города.

— С образованием и дорогами понятно, но вот спорт и молодежная политика — с чего такая щедрость? — Пишет политик на своей странице в соцсети. — Почему департамент информационной политики и управление общественных связей получают столько же, сколько усредненная администрация района? И как так получилось, что департамент финансов и налоговой политики мэрии обходится городу как финансирование всех районов города плюс управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. В общем, документ получился весьма познавательный.

Куда посадят мэра?

Прошедшая неделя пополнилась многочисленными обсуждениями политических перспектив мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Ряд аналитиков считает, что градоначальник намерен в следующем году, оставив нынешний пост, баллотироваться в депутаты Госдумы от КПРФ.

— В силу того, что эта информация активно распространялась из кругов, близких к мэрии города, то есть из их собственных, то можно сделать определенные выводы. Исходя из всего сказанного, в ближайшем круге А.Е. активно прорабатывается вопрос ухода Локтя с поста мэра уже в 2021 году (!). При этом хоть куда — хоть в Думу, хоть в приемники Зюганову, лишь бы бросить этот «ненавистный» город с его жителями, — пишет, в частности, экс-соперник Анатолия Локтя по мэрским выборам Виктор Козодой на своей странице в Facebook.

В КПРФ от официальных комментариев пока воздерживаются. Что касается неофициальных источников в партии, то сразу несколько собеседников Infopro54 сообщили: областному партруководству сейчас, мягко говоря, пока не до этого — в обкоме анализируют неутешительные для коммунистов итоги выборов. Напомним, что фракция КПРФ в горсовете сократилась с 11 до 8 депутатов, в заксобрании — с 17 до 13 человек. Прошедшая кампания фактически выбила из-под мэра «табурет», опрокинув членов его команды в Центральном округе Новосибирска на выборах как городского, так и областного парламента. Наиболее заметными оказались проигрыши вице-спикера горсовета, секретаря обкома партии Рената Сулейманова лидеру новосибирских «навальнистов» Сергею Бойко в Центральном районе и целой плеяды кандидатов КПРФ, состоящей из нескольких советников и заместителя мэра, кандидатам от «Лиги эффективности» (горсовет) и независимому кандидату Илье Полякову (заксобрание) в Заельцовском.

Второй вопрос, который, по информации редакции, сейчас решает областное партийное руководство, как раз и связан с трудоустройством оставшихся за бортом политиков. Несколько собеседников издания сходятся в том, что, скорее всего, Сулейманов будет произведен, как минимум, в советники, если не в заместители главы города вместо Артема Скатова. Последнего, как и проигравших советников, могут за результаты выборов «премировать» понижением до политиков районного уровня. В частности, коммунистам Первомайского района обком уже пытался «сосватать» советника главы города, теперь уже экс-депутата горсовета Ивана Конобеева на пост руководителя местного отделения партии, для чего предполагалось «потеснить» с этой должности Елену Иванову. Такие перспективы не порадовали местных коммунистов.

— Пока удалось отбить, в том числе благодаря вмешательству Карпова (секретарь обкома, вице-спикер заксобрания) и Агеенко (депутат заксобрания), — сообщает источник, близкий к первомайским коммунистам.

При этом собеседник издания не исключает появления «птенцов гнезда Локтя» в районной администрации. Напомним, что Первомайский район оказался для коммунистов одним из наиболее успешных по итогам выборов: здесь кандидаты от партии получили три мандата горсовета Новосибирска и один — в заксобрание области.

При этом внутри партии среди рядовых коммунистов зреет недовольство политикой областного партийного руководства как внутри партии, так и «договорняками» с политическими оппонентами. Итогом этого недовольства может стать прекращение полномочий Анатолия Локтя на посту первого секретаря на ближайшей партконференции. Об этом редакции сообщили коммунисты в нескольких районах Новосибирска и области. Более того, сразу несколько независимых друг от друга источников редакции (со ссылкой на собственные связи в госструктурах) сообщают о том, что это — не самый худший для мэра сценарий.

— Ребята в штатском уже стоят на низком старте и ждут команды сверху, — говорит один из собеседников. — Вопрос только во времени.

Стоит отметить, что ранее коммунисты уже массово выражали недовольство «командой Локтя». Так, на партконференции 2018 года делегаты большинством голосов «прокатили» с избранием в состав обкома партии ближайших соратников Локтя — его заместителя на посту мэра Артема Скатова и бывшего на тот момент секретарем обкома по агитации и пропаганде депутата горсовета Ивана Конобеева, которых до этого в перерыве конференции в комментарии городским СМИ Локоть позиционировал как потенциальных кандидатов от КПРФ на пост мэра Новосибирска.

В настоящее время в составе горсовета Новосибирска фракцию «Единая Россия» представляют 28 депутатов, КПРФ — 8, ЛДПР — 4, «Родину» — 1, коалицию «Новосибирск 2020» — 4, объединение «Лига эффективности» — 3, полностью независимых — 2. В Заксобрании области 44 единоросса, 13 коммунистов, 5 либерал-демократов, 2 «справоросса», 2 «пенсионера», 3 «новых людей», 5 самовыдвиженцев.

Фото pixabay.com, автор- hpgruesen