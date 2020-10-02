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Отдышавшись после выборов

Какие вопросы обсуждают политики областного и городского уровней.
  • 02/10/2020, 19:29
Автор: Евгения Серёгина
circus

Просто поменяли местами

Поствыборная эйфория на региональном уровне, можно сказать, уже затихла. Первая сессия областного заксобрания сюрпризов практически не принесла, максимум нового — это избрание вице-спикером Натальи Красовской (ЛДПР). В остальном на своих постах остались те же персоны, что и в предыдущем созыве — председатель заксобрания Андрей Шимкив («Единая Россия»), его первый заместитель Андрей Панферов («Единая Россия»), заместители Владимир Карпов (КПРФ), Валерий Ильенко (ЕР) и Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»). Заранее согласованная основными политическими игроками «рассадка» председателей комитетов, даже вызвав нарекания прокуратуры, как-то не нашла широкого резонанса — после вмешательства надзорного органа глав комиссий просто поменяли местами, чтобы руководителей сельхозпредприятий оградить от аграрной политики, транспортников — от транспортной и так далее в целях предотвращения возможного конфликта интересов.

Большие договоренности и мелкие пакости

Куда веселее рассадка депутатов происходила этажом ниже — на муниципальном уровне. Новичкам от несистемной оппозиции с порога дали понять: «Вас тут не стояло». Судя по первой сессии горсовета Новосибирска, единороссы и коммунисты не простили независимым депутатам из коалиции «Новосибирск 2020» и «Лиги эффективности» поражений на ряде округов, а «лиговцам» еще и вечеринки по поводу победы над кандидатами «команды мэра» в Заельцовском районе, во время которой участники празднества от души потоптались по агитбаннерам поверженных соперников. Так или иначе, но независимым не дали ни малейшего шанса занять должности в руководстве горсовета и его комиссиях, распределив посредством согласованного большинства эти места исключительно между представителями ЕР и КПРФ.

Однако окончательная рассадка еще не завершена. Во-первых, продолжаются судебные процессы по иску кандидата от коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко к избиркому с требованием аннулировать результаты выборов на участке, где голосовали курсанты института Нацвардии. Напомним, что до голосования курсантов на округе лидировал Якименко, а после — его основной соперник, вице-спикер горсовета Евгений Яковенко. При этом пока остается под вопросом место жительства курсантов и наличие у них права голоса на данном округе. Если суд примет сторону истца, то для единороссов — как фракции большинства — это будет иметь несколько негативных последствий. Во-первых, придется назначать выборы нового вице-спикера — взамен Яковенко. Во-вторых, кандидатам от коалиции хватит депутатов для официального создания своей фракции с рядом вытекающих отсюда привилегий в виде, как минимум, своего помещения в горсовете.

Одновременно общественники инициировали еще один «подарок» единороссу Яковенко — расследование по поводу подлинности его военных наград и знаков отличия, информацию о которых Яковенко, еще будучи кандидатом в депутаты горсовета, подал в избирком. Данную информацию однопартийцы пока еще вице-спикера тщательно охраняют от посторонних, о чем сообщили в ответе на соответствующий запрос общественника Евгения Митрофанова.

— Данная информация не может быть отделена от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну, в частности, информацию о гражданине: сведения о фактах, обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, защищаемые нормами ФЗ-152 «О персональных данных», — говорится в ответе, подписанном секретарем регсовета «Единой России» Юлией Швец.

Второй незавершенный вопрос — это руководство комиссией по научно-производственному развитию и предпринимательству. По информации источников Infopro54, согласно договоренности ЕР и КПРФ, на этот пост предполагался депутат от КПРФ Андрей Любавский. Однако несколько единороссов вместе с независимыми депутатами (вопреки договоренностям) большинством голосов на пост председателя провели представителя ЕР Павла Чернышева. Такой «демарш» вызвал сумятицу в обеих «партиях власти», большинством голосов сессии не утвердивших Чернышева в должности. Пока комиссия продолжает оставаться «безголовой», а первое ее заседание предстоит провести одному из вице-спикеров горсовета.

Более мелкие пакости победившим независимым кандидатам носят локальный характер. В частности, независимый депутат Ростислав Антонов, выигравший у ранее действующего депутата, коммуниста Сергея Сухорукова, заявил о дискриминации со стороны главы Центрального округа Сергея Канунникова (КПРФ), не предоставившего депутату помещения для приемной, вопреки муниципальному законодательству.

— Официальный прием мне вести негде, — сообщает Антонов. — Единственный вариант, предложенный мне для работы, находится вне границ округа и неудобен для моих избирателей, а приемная предыдущего депутата передана идеологически близкому депутату от КПРФ, избранному на другом округе (вице-спикеру горсовета Антону Тыртышному).

Отложенные баталии

Увлекшись политическими разборками, муниципальные парламентарии словно за скобками оставили более насущные вопросы, а именно касающиеся непосредственно состояния городского хозяйства, и предложение депутатов-несистемщиков о создании новых двух комиссий.

— У нас есть комиссия по городскому хозяйству, куда входит все, что касается городского хозяйства, — заявила в выступлении депутат от коалиции Светлана Каверзина. — Тем не менее особо пристального внимания требует общественный транспорт. Предлагаю создать комиссию по реформе общественного транспорта.

С предложением сократить полномочия «горхоза» по еще одному направлению выступила коллега Каверзиной по коалиции Хельга Пирогова.

— В полномочия комиссии входит огромное количество вопросов, — считает депутат. — Она не успевает своевременно все рассматривать. Насколько я знаю, в прошлом году вопрос уборки снега был поднят один раз. Предлагаю создать отдельную комиссию по контролю за уборкой снега и решению вопросов уборки в городе грязи и пыли, вынести ее в отдельную структуру.

Оба предложения были отклонены.

Действительно ли все так плохо с бюджетом Новосибирска?

Пока еще в перспективе — традиционные для конца каждого года «бюджетные» баталии между депутатами горсовета и чиновниками мэрии. Однако уже сейчас финансовые перспективы муниципалитета вызывают беспокойство у ряда представителей депкорпуса. В частности, независимый депутат Наталья Пинус, со ссылкой на доклад начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова, отмечает ежегодную тенденцию увеличения долговых обязательств муниципалитета, что, по мнению депутата, несомненно усугубляется ситуацией с пандемией коронавируса.

— В 2020 году долг Новосибирска должен был составить 88% от доходов, — сообщает депутат. — Теперь собственные доходы — и налоговые, и неналоговые — упали. Соответственно, вырастет вес долгов, не считая недостающих 1,5 млрд. С 2021 года муниципальные образования будут оцениваться с точки зрения долговой устойчивости. При средней и низкой долговой устойчивости наступают ограничения в свободе распоряжаться бюджетом, в возможности тратить средства на исполнение инициативных полномочий.

Ее коллега, еще один независимый депутат Ростислав Антонов обращает внимание на то, что и без пандемии наблюдаются перекосы в распределении бюджетных средств. В частности, по мнению депутата, необоснованно высокие расходы заложены по ряду направлений работы исполнительной власти города.

— С образованием и дорогами понятно, но вот спорт и молодежная политика — с чего такая щедрость? — Пишет политик на своей странице в соцсети. — Почему департамент информационной политики и управление общественных связей получают столько же, сколько усредненная администрация района? И как так получилось, что департамент финансов и налоговой политики мэрии обходится городу как финансирование всех районов города плюс управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. В общем, документ получился весьма познавательный.

Куда посадят мэра?

Прошедшая неделя пополнилась многочисленными обсуждениями политических перспектив мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Ряд аналитиков считает, что градоначальник намерен в следующем году, оставив нынешний пост, баллотироваться в депутаты Госдумы от КПРФ.

— В силу того, что эта информация активно распространялась из кругов, близких к мэрии города, то есть из их собственных, то можно сделать определенные выводы. Исходя из всего сказанного, в ближайшем круге А.Е. активно прорабатывается вопрос ухода Локтя с поста мэра уже в 2021 году (!). При этом хоть куда — хоть в Думу, хоть в приемники Зюганову, лишь бы бросить этот «ненавистный» город с его жителями, — пишет, в частности, экс-соперник Анатолия Локтя по мэрским выборам Виктор Козодой на своей странице в Facebook.

В КПРФ от официальных комментариев пока воздерживаются. Что касается неофициальных источников в партии, то сразу несколько собеседников Infopro54 сообщили: областному партруководству сейчас, мягко говоря, пока не до этого — в обкоме анализируют неутешительные для коммунистов итоги выборов. Напомним, что фракция КПРФ в горсовете сократилась с 11 до 8 депутатов, в заксобрании — с 17 до 13 человек. Прошедшая кампания фактически выбила из-под мэра «табурет», опрокинув членов его команды в Центральном округе Новосибирска на выборах как городского, так и областного парламента. Наиболее заметными оказались проигрыши вице-спикера горсовета, секретаря обкома партии Рената Сулейманова лидеру новосибирских «навальнистов» Сергею Бойко в Центральном районе и целой плеяды кандидатов КПРФ, состоящей из нескольких советников и заместителя мэра, кандидатам от «Лиги эффективности» (горсовет) и независимому кандидату Илье Полякову (заксобрание) в Заельцовском.

Второй вопрос, который, по информации редакции, сейчас решает областное партийное руководство, как раз и связан с трудоустройством оставшихся за бортом политиков. Несколько собеседников издания сходятся в том, что, скорее всего, Сулейманов будет произведен, как минимум, в советники, если не в заместители главы города вместо Артема Скатова. Последнего, как и проигравших советников, могут за результаты выборов «премировать» понижением до политиков районного уровня. В частности, коммунистам Первомайского района обком уже пытался «сосватать» советника главы города, теперь уже экс-депутата горсовета Ивана Конобеева на пост руководителя местного отделения партии, для чего предполагалось «потеснить» с этой должности Елену Иванову. Такие перспективы не порадовали местных коммунистов.

— Пока удалось отбить, в том числе благодаря вмешательству Карпова (секретарь обкома, вице-спикер заксобрания) и Агеенко (депутат заксобрания), — сообщает источник, близкий к первомайским коммунистам.

При этом собеседник издания не исключает появления «птенцов гнезда Локтя» в районной администрации. Напомним, что Первомайский район оказался для коммунистов одним из наиболее успешных по итогам выборов: здесь кандидаты от партии получили три мандата горсовета Новосибирска и один — в заксобрание области.

При этом внутри партии среди рядовых коммунистов зреет недовольство политикой областного партийного руководства как внутри партии, так и «договорняками» с политическими оппонентами. Итогом этого недовольства может стать прекращение полномочий Анатолия Локтя на посту первого секретаря на ближайшей партконференции. Об этом редакции сообщили коммунисты в нескольких районах Новосибирска и области. Более того, сразу несколько независимых друг от друга источников редакции (со ссылкой на собственные связи в госструктурах) сообщают о том, что это — не самый худший для мэра сценарий.

— Ребята в штатском уже стоят на низком старте и ждут команды сверху, — говорит один из собеседников. — Вопрос только во времени.

Стоит отметить, что ранее коммунисты уже массово выражали недовольство «командой Локтя». Так, на партконференции 2018 года делегаты большинством голосов «прокатили» с избранием в состав обкома партии ближайших соратников Локтя — его заместителя на посту мэра Артема Скатова и бывшего на тот момент секретарем обкома по агитации и пропаганде депутата горсовета Ивана Конобеева, которых до этого в перерыве конференции в комментарии городским СМИ Локоть позиционировал как потенциальных кандидатов от КПРФ на пост мэра Новосибирска.

В настоящее время в составе горсовета Новосибирска фракцию «Единая Россия» представляют 28 депутатов, КПРФ — 8, ЛДПР — 4, «Родину» — 1, коалицию «Новосибирск 2020» — 4, объединение «Лига эффективности» — 3, полностью независимых — 2. В Заксобрании области 44 единоросса, 13 коммунистов, 5 либерал-демократов, 2 «справоросса», 2 «пенсионера», 3 «новых людей», 5 самовыдвиженцев.

Фото pixabay.com, автор- hpgruesen

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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