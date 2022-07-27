Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске достроят к концу сентября

— После доработок общая стоимость станции составляет чуть более трёх миллиардов рублей. <…> У нас нет сомнений, что 14-я станция Новосибирского метрополитена будет построена в сентябре, — отметил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Как отметил глава Новосибирска, сейчас идут отделочные работы, уложены мраморные панно на стенах, пол оформлен мрамором, эскалаторы установлены и прошли первые испытания, скоро специалисты приступят к монтажу навесного потолка и раздвижных дверей. Формируется и внешний облик станции – идёт облицовка её фасада.

— На станции практически закончен весь основной объём архитектурно-строительных работ, проброшены все внешние и внутренние коммуникации, идёт монтаж оборудования и отделочные работы. Также ещё предстоит благоустроить прилегающую территорию, которая будет оформлена брусчаткой, — рассказал директор муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик.

Станция «Спортивная» – уникальный проект. Впервые в России возводится двухтемпературная станция: в зоне путей в зимний период – отрицательная температура, на платформенной части и в вестибюле – положительная.

После известных событий заказчику и строителям станции метро пришлось полностью переориентироваться на отечественного производителя, изменить логистику. Последнее импортное оборудование, которое успели приобрести и осуществить поставку – эскалаторы.