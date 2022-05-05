Сократится ли зарплата жителей Новосибирска и области в мае из-за праздников

Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob:

У вас оклад или оклад + премия

Если вы работаете пять дней в неделю и вам установлен оклад, за май вы получите такой же оклад, как и в другие месяцы. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также «дополнительные выходные», установленные правительством РФ.

Однако, если вы получаете еще и премию (а премия — это не гарантированная законом выплата за выполнение тех критериев, которые установил работодатель), то все будет зависеть, какие условия премирования установлены в вашей организации.

У вас часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда

Эксперт SuperJob уточняет, что, если вам установлена часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда, то размер вашей зарплаты за месяц зависит от того, сколько фактически времени вы отработали или какой объем продукции произвели.

Очевидно, что в мае вы отработаете меньше рабочих часов (или дней) и по этой логике должны были бы получить меньше денег. Однако Трудовой кодекс РФ сокращает ваше неравенство по сравнению с положением «окладников». Работодатели обязаны выплачивать работникам, которые не получают оклад, дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе. Размер такого вознаграждения определяется работодателем самостоятельно (статья 112 ТК РФ).

Например, если вам установлена часовая тарифная ставка, вы работаете по стандартной 5-дневной рабочей неделе и дополнительно не привлекались к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), то за эти 2 дня вам должно быть выплачено дополнительное вознаграждение. А если привлекались, то оплата производится в двойном размере – подчеркивает Александр Южалин.

Вы работаете в майские праздники

В таком случае вам полагается повышенная оплата.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад):

— в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда рабочий день по графику выпадает на нерабочий праздничный день);

— в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда работодатель привлекает работника к работе в выходной или праздничный день отдельно, то есть отдельным распоряжением).

При этом конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом в организации. В любом случае эти размеры не могут быть меньше, чем двукратная оплата.

Материал предоставлен пресс-службой SuperJob