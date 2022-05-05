Кикшерингу снова продлили срок для оформления аренды участков под самокаты

Дата, к которой работающие на территории Новосибирска кикшеринговые компании должны официально оформить аренду на земельные участки под стоянки самокатов, отодвинута на постпраздничный период. Как ранее сообщали в мэрии, стоимость аренды предусмотрена в размере 190 рублей за кв. м в месяц.

— Работа продолжается, — сообщает мэр города Анатолий Локоть. — Если операторы будут вести себя активно, надеюсь, к послепраздничным дням все вопросы будут сняты. Имею обращение одного из операторов с заверениями, что они к этой работе относятся с большим желанием и ответственностью. Надеемся, что это будет так. Иначе, как мы сказали, будем прибегать к административным мерам воздействия.

Напомним, что ранее в качестве конечной даты для представителей кикшеринга в руководстве муниципалитета называли 4 мая. Однако, признавали и в компаниях, и в мэрии, соответствующая работа с районными администрациям шла, что называется, ни шатко, ни валко как из-за отсутствия у города соответствующего опыта, так и из-за сложности необходимых бюрократических процедур.

В настоящее время, по информации мэрии Новосибирска, как и по состоянию на конец апреля, на территории города заключены лишь 28 договоров по линии только одной из кикшеринговых компаний и только в Октябрьском районе города.

Как уже сообщалось, на территории Новосибирска услуги по прокату самокатов оказывают две компании — Whoosh и Urent. Годом ранее мэрия Новосибирска и кикшеринговые компании в рамках соглашения определили допустимые на тех или иных участках города скоростные режимы, а также перечень мест, где парковка самокатов запрещена: зеленые зоны (парки, скверы), объекты транспортной инфраструктуры (проезжая часть, автопарковки), газоны и тротуары (если ширина пешеходной части составляет менее 2,2 м), ближе 5 м до остановок общественного транспорта, ближе 15 м до входов в станции метрополитена, а также ближе 30 м от памятников, монументов и других объектов культурного наследия.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в 10 раз вырастут штрафы за безбилетный проезд, а мэрия города будет сама устанавливать тарифы в общественном транспорте.