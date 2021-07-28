Сообщать в АО «РЭС» о хищениях электроэнергии – выгодно!

Для того чтобы стимулировать сознательных граждан в компании ввели поощрительные выплаты гражданам, сообщившим о совершенном либо планируемом хищении электроэнергии.

За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов).

С момента введения в действие этой программы энергетики приняли 40 обращений с указанием персональных данных для выплаты, по 10 из них факты хищений не подтвердились, по остальным проводятся проверки и экспертизы.

АО «РЭС» призывает граждан активнее участвовать в выявлении фактов хищения электроэнергии.

Например, не так давно факт незаконного потребления электроэнергии был выявлен на одном из предприятий коммунального хозяйства в Колыванском районе Новосибирской области. Специалистами филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» в ходе проверки прибора учета потребителя было установлено, что один из объектов этого предприятия потреблял электроэнергию в обход прибора учета. Нарушители самовольно подключили к сетям целое здание с оборудованием водоочистки. На нарушителя (юридическое лицо) был составлен контрольный акт о неучтенном потреблении объёмом около 250 тысяч кВт*ч, на его основании будет предъявлена к оплате сумма более 1 млн рублей.

Сообщение о таком нарушении могло бы принести заявителю денежное вознаграждение в сумме более 100 тысяч рублей. Главное, чтобы факт незаконного потребления был подтвержден по результатам проверки и заявители дополнительно сообщили в АО «РЭС» все необходимые данные и реквизиты для выплаты вознаграждения.

Энергетики готовы в минимальные сроки поощрить сознательных граждан за их активность и неравнодушие к фактам энерговоровства. Кроме того, АО «РЭС» гарантирует конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.

Сообщение о хищении электроэнергии для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО «РЭС» в разделе «Сообщить о хищении», заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании.