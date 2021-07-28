В Банке «Левобережный» можно оформить «Сельскую ипотеку»

Возьмите ипотеку и купите квартиру на первичном или вторичном рынке либо строящийся или готовый дом с участком. Также полученные средства можно направить на строительство жилого дома.

«Сельская ипотека» оформляется на срок от 3 до 25 лет. Сумма – от 300 тысяч до 3 млн рублей. Первоначальный взнос – минимум 10% от стоимости приобретаемого жилья. В счет его оплаты принимаются материнский капитал и средства, полученные из федерального/местного бюджета либо от организации работодателя.

По условиям программы, жилье должно находиться в сельской местности и в нем нужно будет прописаться в течение 6 месяцев со дня регистрации права собственности на недвижимость. Многоквартирный дом, в котором приобретается квартира, должен иметь не более 5 этажей.

Список населенных пунктов, участвующих в программе, а также дополнительную информацию по условиям кредитования можно получить по бесплатному телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

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