У «Тяжстанкогидропресса» появился потенциальный инвестор

Региональное правительство проводит переговоры с потенциальными инвесторами — профильными предприятиями, готовыми вложиться в сохранение ПАО «Тяжстанкогидропресс». Об этом министр промышленности и торговли Андрей Гончаров сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС, не называя будущих инвесторов.

— Нам, безусловно, хотелось бы сохранить завод, производственную площадку, — говорит министр. — Сейчас активно ведутся переговоры, в том числе, с потенциальными инвесторами, которые готовы на завод зайти. Не буду их называть. Это профильные предприятия. Есть серьёзная уверенность, что завод сохраним, может, не в тех масштабах, в которых оно действовало 20 — 30 лет назад. Но то, что останутся основные компетенции и производственная площадка, есть достаточно серьёзная уверенность.

Одновременно в правительстве региона продолжаются переговоры с федеральными структурами энергетических компаний относительно реструктуризации долга предприятия.

— Мы взаимодействуем с энергетиками, которые связаны с этой площадкой, — рассказывает Гончаров. — У предприятия, в том числе, есть долговая нагрузка, есть дополнительные проблемы в части подготовки к зиме. Хотелось бы войти в отопительный сезон в нормальном состоянии. Сейчас ведём переговоры по реструктуризации налоговой задолженности с федеральными структурами. Предприятие на это готово идти.

Что касается долгов по зарплате работников предприятия, то они в настоящий момент погашаются в судебном порядке.

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. В мае комитет Государственной Думы по экономической политике, по поручению нескольких депутатов, включая депутата от Новосибирской области Веру Ганзя, изучал ситуацию на предприятии.

В конце мая предприятие получило часть выручки от реализации своей продукции на 10 млн руб АО «Выксунский металлургический завод». Эти средства позволили частично погасить задолженность по заработной плате.