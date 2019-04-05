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Сообщения от граждан помогают выявить нарушителей

  • 05/04/2019, 11:15
В АО «РЭС» проводится системная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электрической энергии.

Сообщения от граждан помогают выявить нарушителейНесмотря на применение поисковых алгоритмов и современного диагностического оборудования, внедрение новых комплексов учета и программного обеспечения, в борьбе с незаконным потреблением электроэнергии немаловажной остается помощь сознательных граждан.

Благодаря совместным усилиям энергетиков в части информационно-агитационной работы через СМИ, а также жесткой политики в отношении расхитителей электроэнергии органов законодательной и исполнительной власти, в обществе стало формироваться нетерпимое отношение к воровству электроэнергии.

Всё больше нарушений и фактов незаконного потребления электроэнергии фиксируются специалистами АО «РЭС» именно при помощи информации поступающей от неравнодушных граждан по различным каналам коммуникации.

Это и сообщения на круглосуточный «Телефон доверия» АО «РЭС» 8 (383) 289-41-00, и сервис сообщений, реализованный на основе мессенджеров WhatsApp или Viber на номер +7–913–375–25–75, а также форма обратной связи «Сообщить о хищении» на официальном сайте Общества.

Всего за 1 квартал 2019 года на указанные сервисы поступило 27 обращений от граждан по фактам бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По 5 фактам, изложенным в обращениях, уже составлены акты о бездоговорном потреблении. По 13 сообщениям ведется проверка. Ни одно обращение по факту хищений электроэнергии или иных нарушений не остается без внимания соответствующих подразделений компании.

По каждому сообщению проводится тщательная проверка, на место выезжают специалисты АО «РЭС», оснащенные современными инструментами и приборами, предназначенными для обнаружения незаконного потребления электроэнергии, а также средствами фото-видеофиксации.

В качестве недавнего примера эффективности обращений на сервисы обратной связи, может служить выявление факта самовольного подключения к электрическим сетям, которое осуществлялось предпринимателем в Октябрьском районе города Новосибирска.

АО «РЭС» обращает внимание, что в случае выявления фактов хищения электроэнергии, недобросовестные потребители выплатят внушительные компенсации по перерасчету потребления, а также могут быть привлечены к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ. Штраф, наложенный в случае привлечения к ответственности по данной статье, составит для физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.

Работа по реагированию на обращения граждан по факту незаконного потребления электроэнергии будет продолжена и в течение 2019 года. Борьба с нарушителями позволит защитить добросовестных потребителей от возможного ущерба, вызванного их действиями.

Если Вы стали очевидцем любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, «подозрительный» кабель, установка мощных магнитов на счетчик и пр.) и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.

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