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«Ростелеком» построил базовые станции сотовой связи в 15 селах Новосибирской области

  • 05/04/2019, 11:20
«Ростелеком» совместно с Теле2 запустил сети 2G и 3G в 15 малонаселенных пунктах Новосибирской области. Базовые станции компания строит по программе «500+» в партнерстве с правительством региона.

«Ростелеком» построил базовые станции сотовой связи в 15 селах Новосибирской областиВ Краснозерском районе мобильная связь в отличном качестве теперь доступна жителям села Новый Баганёнок.  В Здвинском районе в эту программу вошли Алексеевка, Нижний Урюм и село Петраки. В Купинском районе радиосигнал появился в деревнях Вороновка, Вишневка. Благовещенка, Киргинцево и селе Чумашки. В Усть-Таркском районе вышки сотовой связи «Ростелекома» обеспечивают устойчивое покрытие в шести пунктах: Камышово, Новосилиш, Яркуль-Матюшино, Угуй, Новоникольск и Победу.

«В первом полугодии 2019 года мы должны построить 26 базовых станций для организации сотовой связи. Первую часть программы компания уже выполнила, – поясняет директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – Остальные одиннадцать вышек компания строит в населенных пунктах Тогучинского, Татарского и Каргатского и районов. Уже летом жители этих территорий также получат надежный мобильный интернет».

Строительство антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования операторов сотовой связи включили в проект «500+» в 2018 году. «Ростелеком» обеспечил мобильной связью семь сел в Чановском, Купинском и Северном районе, в которых проживают от 500 до 1000 жителей.

«Ростелеком» становится исполнителем регионального целевого проекта «500+» по итогам объявленных правительством Новосибирской области конкурсов на предоставление услуг связи в сельских территориях.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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