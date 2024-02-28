Сорвавшаяся с цепи собака покусала подростка в поселке под Новосибирском

В поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области в одном из дворов с цепи сорвалась собака и напала на 16-летнего подростка. Агрессивный пес разорвал ногу мальчику. ЧП произошло днем 22 февраля на улице 40 лет Победы. Инцидентом заинтерсовалась прокуратура

— После установления владельца собаки прокуратура обратится в суд в интересах несовершеннолетнего с иском о взыскании компенсации морального вреда, — пояснили в региональном ведомстве.

Сейчас сотрудники надзорного органа проверяют, как районная администрация исполняет контракт, заключенный с организацией по отлову животных без владельцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в городе Карасуке Новосибирской области на школьницу напала собака.