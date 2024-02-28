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«Не уснул, а потерял сознание»: водитель автобуса со студентами-индусами о ЧП на трассе под Новосибирском

  • 28/02/2024, 16:54
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«Не уснул, а потерял сознание»: водитель автобуса со студентами-индусами о ЧП на трассе под Новосибирском
Причиной плохого самочувствия мог стать пирожок, который водитель съел перед рейсом.

История с водителем маршрутного микроавтобуса, который якобы уснул за рулем на трассе Новосибирск-Кемерово прогремела по всем соцсетям и СМИ. Чтобы не попасть в аварию, один из пассажиров выхватил у отключившегося мужчины руль и остановил машину.

Однако сам водитель отрицает тот факт, что он заснул во время движения. А причиной инцидента стало плохое самочувствие. Артем Мурадханян рассказал Infopro54 свою версию случившегося.

— Перед тем, как пойти в рейс, я прошел медика, механик осмотрел техническое средство, выписал путевой лист. То есть, со всеми разрешающими документами я встретил в Толмачево 11 индусов и 2 русских, забрал их. После этого заехал на жд вокзал и взял еще 4 человека, — рассказывает водитель.

По словам собеседника, ему стало плохо после того, как автобус отъехал от города 50 километров.

— Мне вдруг стало жарко и резко заболел живот, я почувствовал нездоровую слабость — ноги стали ватными, не могу нажимать на педали. Машина скорость теряет…80…70, я ничего не могу сказать, чтобы пассажиров не напугать. Микроавтобус все медленнее и медленнее. И я резко теряю сознание, — вспоминает Артем.

Никуда ты не съедешь!

Когда мужчина пришел в себя, то услышал громкие крики перепуганных в салоне пассажиров. Парень, который сидел рядом с ним в кабине, вцепился руками в руль и истошно кричал: «Где мой телефон?!». Водитель попытался успокоить его и убрать руки от руля, но тот никак не мог угомониться и продолжал требовать мобильник.

— Я просил отпустить руль, чтобы съехать на обочину и не мешать другим машинам. На большой скорости мчатся фуры и сигналят нам. Но он его не отпускает и продолжает истерить: «Никуда ты не съедешь!». Мне пришлось силой крутануть руль, чтобы съехать на обочину. Я не спорил с ними, выпустил из салона. Сам сижу, мне плохо, тяжело дышать, — вспоминает собеседник.

В разгар скандала к микроавтобусу подъехал наряд ДПС и поинтересовался, в чем дело. Пассажиры наперебой начали говорить, что водитель неадекватный, уснул во время поездки и чуть всех не угробил. Полицейские проверили документы Мурадханяна и провели медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Алкотестер показал ноль. Тогда Правоохранители сопроводили водителя маршрутки до Мошковской ЦРБ, где у мужчины взяли анализы на наличие наркотиков в организме.

— Естественно, анализы, показали, что я чист, потому как не пью, не курю, наркотики не употребляю. Как сейчас называют, ЗОЖник, — рассказывает мужчина.

Почему с ним такое произошло, он не может уверенно сказать. Но предположил, что причиной стал пирожок, который он съел перед рейсом.

 — Иногда люди оставляют в автобусе запакованную еду. Обычно я выбрасываю ее, но в этот раз не успел купить себе ничего на перекус и съел оставленный пассажиром пирожок с картошкой еще в Толмачево, когда ждал пассажиров, — вздыхает водитель.

Так как нарушений полицейские не выявили, они отпустили мужчину, и он продолжил маршрут. Вместе с ним поехали студенты-индусы. Шестеро пассажиров отказались, и Артем вернул им деньги за билеты.

 — Я извинился за инцидент, сказал, что был не прав, что потерял сознание. Тому паникеру я сказал большое спасибо за то, что он проявил мужество и спас жизнь людям. Всю дорогу ехал и переживал за них, что им пришлось пережить из-за меня. Но я же не специально потерял сознание, — добавил Артем Мурадханян.

Проснулся от жуткой боли

Добравшись до городского автовокзала, сибиряк высадил студентов и попрощался с ними. То ли из-за пережитого, то ли из-за сомнительного состояния здоровья, в голове стоял туман. Мужчина решил отдохнуть и привести мысли в порядок, да так и уснул. Ненадолго.

— Проснулся от жуткой боли, понял, что сейчас умру. Недалеко стояли сотрудники ДПС, я обратился к ним за помощью, почувствовал, что сейчас снова потеряю сознание. Они вызвали скорую. В больнице мне поставили уколы и капельницу. Я еще здесь, сдал анализы, меня лечат, но пока ничего не говорят, — поделился собеседник.

Сам Артем Мурадханян родом из Алтайского края, в Новосибирск приехал по делам в 2015 году, да так и остался.

Любовь к автомобилям у него с детства, в 17 лет он досрочно получил водительские права и больше «из-за баранки» не вылезал. На сегодняшний момент водительский стаж у сибиряка 24 года. В Новосибирске он открыл свое ИП. В его автопарке 3 пассажирских автобуса, один из которых возит сотрудников сети «Ярче».

— Открыл маршрут Толмачево-Кемерово. Так как водителя пока не нашел, начал сам катать маршрут. Маршрут ночной, но там же расстояние 250 км, второй водитель не нужен, можно одному работать. Рейс совершается 1 раз в сутки. Маршрут новый, люди не знают про него, поэтому пассажиров мало, — рассказывает водитель.

Собеседник уверяет, что не уснул и не отключился во время поездки. Имея огромный водительский стаж, никогда не нарушает правила, всегда ответственно подходит к работе и к жизням других людей.

— Я сам перевозчик, и сам водитель. Жаль, что именно этим прославился. Иду в рейс в любую погоду. Я доставлял людей в бури и метели, пассажиры аплодировали мне, — добавил Артем.

Ранее редакция сообщала о том, что в октябрьском районе Новосибирска пятеро пассажиров маршрутки пострадали в ДТП с грузовой Газелью.

Фото: «Инцидент» в ВКонтакте/предоставлено Артемом Мурадханяном.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск Кемеровская область Кемерово Алтайский край

Теги : ЧП на дороге пассажирская маршрутка водитель


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