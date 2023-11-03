Составлен список самых выносливых иномарок за полмиллиона рублей

Лидирующую позицию занимает модель Daewoo Gentra II. По сведениям журнала «За рулем», данный автомобиль создан на базе Chevrolet Lacetti и выпускался в Узбекистане. За 500 тыс. руб. реально купить такую машину 2012 года выпуска.

Следующим в списке назван Ford Fusion, который базируется на шасси модели Fiesta. Он более практичен, если сравнивать с другими моделями Ford, и имеет вместительный багажник. Моторы похожи с теми, что установлены на Focus, поэтому считаются надежными.

Тройку лидеров замыкает компактный хэтчбек Hyundai Getz, который был в продаже до 2010 года. За стоимость до 500 тыс. руб. есть возможность приобрести машины с пробегом от 150 до 180 тысяч км. Все немаловажные агрегаты данного автомобиля надежны, за исключением моторов 1.1 (66 л. с.), которые склонны к перегреву и еще целому ряду проблем при техническом обслуживании.

Четвертая в списке модель Mitsubishi Lancer IX. За те же 500 тыс. руб. вы купите рестайлинговые модели, включая вариант с приставкой Classic к названию, который появился во время выхода десятого поколения. Все моторы оснащены чугунными блоками и могут работать с АИ-92 бензином.

На пятом месте Nissan Tiida I. Его кузов устойчив к коррозии, а двигатель и коробка передач испытаны временем.

И последним в перечне значится Volkswagen Jetta V, у которого довольно крепкая подвеска и он отличается стойкостью кузова к коррозии. Не прогадаете, если остановите свой выбор на 8‑клапанном двигателе BSE 1.6 (102 л. с.) с ресурсом 500 тысяч км, который зарекомендовал себя как простой и надежный агрегат.

Ранее редакция сообщала, что эксперты назвали самый востребованный на вторичном рынке автомобиль.