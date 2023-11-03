В Новосибирске заметили дефицит складских помещений

На сегодняшний день объем складов класса A и B в Новосибирской области составляет 1,6 млн кв.м. При этом доля свободных площадей — менее 1,5%. Об этом на «Сибирском производственном форуме» сообщил президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов.

По его словам, наиболее востребованы склады, которые предлагают услуги ответственного хранения.

— Дефицит оценивается порядка 500 тысяч кв.м. В 2022 году был некий спад по вводу складских комплексов — 81 тысяча кв.м — в два раза меньше, чем годом ранее, — отметил Максимов. — В 2023 году ожидаемый ввод — 139 тысяч кв.м.

В 2024 году он ожидает достаточно серьезного роста ввода складской недвижимости в Новосибирской области — 310 тысяч кв.м складов класса A и B.

— По моим наблюдениям, речь идет об объектах площадью от 5 тысяч кв.м. Часть компаний уже управляют большими складскими мощностями и планируют их нарастить. Плюс на рынок выходят новички, — говорит Максимом.

Конкретных игроков он назвать отказался, отметив, что в нынешней нестабильной ситуации любые планы могут быть скорректированы.

По его словам, уже на стадии ввода 40% складов класса A и B законтрактованы. Наибольшим спросом этот вид недвижимости пользуется у ритейлеров, в том числе у оптовой торговли, которой нужны именно большие и современные площади.

— Речь идет о компаниях, которые видят Новосибирск как точку входа своего бизнеса в Сибирь, — говорит Сергей Максимов. — Однако даже после ввода новых площадей дефицит в недвижимости класса A и B в Новосибирске сохранится на уровне 200-300 тысяч кв.м. Думаю, что на новые площадки произойдет переток арендаторов из складов класса C и D, а на их место придут новые арендаторы.

Интересно, что особого роста ставок аренды эксперт на рынке складской недвижимости регионе не наблюдает и не ожидает.

— Рост есть, но он сравним с инфляцией. В целом у нас стоимость аренды складов класса A и B уже находится на уровне Москвы, хотя столица всегда была более дорогим регионом с точки зрения недвижимости, чем другие субъекты федерации. Сомневаюсь, что есть потенциал для значительного роста, — поясняет собеседник Infopro54.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения.