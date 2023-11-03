Замглавы Краснозеркого района НСО Блинов получил срок за превышение должностных полномочий

Краснозёрский районный суд вынес приговор по делу заместителя главы района Сергея Блинова. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий.

Скандал с участием чиновника разгорелся летом 2022 года. Многодетная семья, по решению, Блинова получила жилье, которое нуждалось в капитальном ремонте. Однако администрация признала его соответствующим всем нормам муниципального контракта. Малообеспеченные жильцы не смогли бы своими силами устранить все дефекты. Они поделились своей проблемой с общественной организацией «Народный фронт».

― У нас восемь детей. Мы нуждались в улучшении жилищных условий. Но дом, который нам предоставили был в аварийном состоянии, там даже было невозможно затопить печь. Крыша рушилась. Мы были вынуждены снимать жилье. Сейчас после суда администрация нам подыскивает новый дом, — рассказала порталу Om1 многодетная мать.

Ущерб, который чиновник причинил бюджету, составил 5,7 млн рублей.

Суд приговорил Сергея Блинова к 3 годам лишения свободы условно. При этом 2,5 года ему запрещено занимать должности на государственной службе. Осужденный не согласен с таким решением и обжалует приговор.