Составлен топ-5 самых популярных подержанных авто в 2024 году

В 2024 году на рынке подержанных автомобилей произошло значительное увеличение предложения — на 45%. В январе в продаже находилось около 530 тысяч машин, а к концу года их количество выросло до 765 тысяч. При этом средняя цена такого автомобиля за последний год снизилась с 1,6 до 1,4 миллиона рублей, хотя в предыдущие годы цены росли.

В среднем в месяц приобреталось около 250 тысяч подержанных автомобилей, а пик продаж пришелся на октябрь, когда в России было куплено 295 тысяч машин. То есть в день в стране заключалось примерно 9 тысяч сделок.

Среди покупателей наиболее популярной моделью, по данным Дрома, стала Лада Гранта, по которой было заключено 61 тысяча сделок в 2024 году по средней цене 658 тысяч рублей. За год продажи выросли на 24%, а средняя стоимость автомобиля увеличилась на 14%.

На втором месте по популярности находится Лада Приора — 55 тысяч сделок, в среднем по цене 384 тысячи рублей. Прирост продаж по сравнению с 2023 годом составил 6%, несмотря на увеличение средней цены на 18%.

Третье место занимает корейский Hyundai Solaris — 51 тысяча сделок по средней цене 1,1 миллиона рублей. За год эта модель также подорожала на 5%, но при этом её стали покупать на 7% чаще.

Четвёртое место занимает Kia Rio — 47 тысяч сделок, в среднем по 1,1 миллиона рублей. Её продажи выросли на 10%, а рост цены среди популярных моделей оказался самым незначительным — всего 3,5%.

Замыкает пятёрку лидеров по продажам на рынке подержанных машин Toyota Corolla — 44 тысячи сделок по средней цене 688 тысяч рублей. Средняя стоимость популярного японца выросла на 19%, что, возможно, стало причиной падения продаж по сравнению с прошлым годом почти на 10%.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году спрос на автокредиты может рухнуть на четверть. Кроме того эксперты не исключают некоторой перестановки среди лидеров продаж.