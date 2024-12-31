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В 2025 году спрос на автокредиты может рухнуть на четверть

  • 31/12/2024, 12:30
Автор: Артем Рязанов
В России на спрос на автокредиты в 2025 году могут повлиять несколько факторов
Кроме того эксперты не исключают некоторой перестановки среди лидеров продаж

В 2025 году динамика спроса на автокредитование в России будет зависеть от ряда факторов. Об этом корреспонденту Infopro54 заявили опрошенные эксперты. Ключевое влияние на рынок будет оказывать ставка Центробанка.

— Если ставка снизится, то мы можем ожидать роста спроса благодаря улучшению условий кредитования. В противном случае значительных изменений в спросе, вероятно, не произойдет, — говорит Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития «Восток Авто.ру Бизнес».

Директор департамента развития автокредитования и страхования «Баланс-Платформы» Екатерина Конова полагает что, в следующем году стоит ждать охлаждение спроса из-за высоких ставок. По ее словам, ситуация на рынке начнёт меняться уже в январе, и это потребует от банков и дилеров перестройки процессов работы.

Аналитики «Баланс-Платформы» прогнозируют, что в первом полугодии следующего года спрос на автокредиты снизится на 35–40% в негативном сценарии и на 20–25% в базовом. На снижение выдач повлияет не только уровень ставок, но и повышение макропруденциальных лимитов для банков, а также уровень полной стоимости кредита (ПСК).

— Не будем также забывать про инициативу, которую планирует реализовать ЦБ: по кредитам выше 1 млн руб. клиенту нужно будет предоставлять справку о доходах, а банку предпринимать меры для ее подтверждения, — рассказала Екатерина Конова.

Очень многое будет зависеть и ощущения населением темпов инфляции.

Что касается структуры рынка, то в последние годы в России наблюдается стремительный рост доли китайских производителей. Эта тенденция сформировалась в 2023 году, когда присутствие авто КНР превысило 70%, и с тех пор не ослабевает. По мнению Авто.ру, в 2025 году доля китайских автомобилей останется на том же уровне.

Екатерина Конова напоминает, что сегодня в России насчитывается около 4000 официальных дилеров. По ее словам, в новых рыночных реалиях и сокращении спроса не менее 20% из них столкнутся с трудностями в выживании в будущем. Дилеры будут искать способы оптимизации бизнеса, включая сокращение количества центров продаж.

— На первый план однозначно будет выходить эффективность использования маркетинговых инструментов и траты средств на привлечение клиентов, — отмечает эксперт.

Спрос на автомобильные бренды также остается стабильным, хотя возможны некоторые изменения в зависимости от доступности моделей на рынке.

— На данный момент наиболее популярной среди новых автомобилей является такая марка, как Haval Jolion. Его средняя стоимость по итогам года составила 2 630 220 рублей (на 2% выше, чем в прошлом году). На втором месте по востребованности находится Chery Tiggo 7 Pro Max со средней ценой в 2 986 600 рублей, что на 3% меньше, чем в прошлом году. На третьем — Lada Granta со средней стоимостью 1 096 750 рублей, которая увеличилась на 12% по сравнению с 2023 годом, — рассказали в Авто.ру.

В 2025 году возможна некоторая перестановка среди лидеров продаж, но в целом предпочтения потребителей останутся прежними. По мнению экспертов авторынка, на популярность брендов могут повлиять два фактора.

— Во-первых, в случае дальнейшего роста ключевой ставки возникает вопрос, насколько бренды смогут и далее субсидировать ставки по фирменным программам. Сегодня это становится всё сложнее, и непонятно, насколько у автопроизводителей хватит бюджетов для компенсации разницы в процентах, — комментирует Екатерина Конова. — Во-вторых, помимо залогового кредитования бренды начнут уделять больше внимания развитию автолизинга для физических лиц.

По данным «Объединенного кредитного бюро», в ноябре выдачи автокредитов рухнули на 70%, по сравнению с октябрем 2024 года: выдано 912 штук на 1,3 млрд рублей. По количеству выданных займов на покупку авто регион вернулся к марту 2023 года. Средний чек в ноябре составил 1,4 млн рублей. При этом в целом по итогам 2024 года картина совсем не печальна. Общий итог по 11 месяцам 2024 года, по сравнению с 2023 демонстрирует очень хороший прирост: с начала года в регионе было выдано 20,69 тысяч кредитов (в 2023 году — 15,59 тысяч) на сумму 31,47 млрд (18,1 млрд). Автокредитование в регионе стало единственным сегментом кредитования, который заканчивает 2024 год в плюсе.

Ранее редакция сообщала о том, что средний платеж по автокредиту в Сибири превысил 54 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Источник фото: Freepik / Автор — azerbaijan_stockers

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Новосибирск Автокредиты 2025 год


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