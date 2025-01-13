Новосибирцы начали подавать декларации за 2024 год

На сегодняшний момент через личный кабинет налогоплательщика в налоговую уже поступила 1501 декларация, в том числе с возвратом НДФЛ из бюджета — 1301. Об этом рассказали в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.

В связи со стартом кампании по декларированию доходов региональная УФНС напоминает, что налоговую декларацию должны предоставить новосибирцы, получившие в 2024 году доход от продажи имущества (движимого и недвижимого), находившегося в собственности менее минимального срока владения, который составляет от трех до пяти лет. В ведомстве уточнили, что подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно в случае продажи недвижимого имущества на сумму менее 1 млн руб., а иного имущества — до 250 тыс. руб.

Помимо этого, декларированию подлежит доход, полученный при предоставлении услуг по сдаче имущества в аренду, а также при дарении не от близкого родственника. Выигрыш в лотерею также облагается налогом, как и доходы, полученные от иностранных источников, по договорам гражданско-правового характера и т.д.

Сдать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо и индивидуальным предпринимателям, а также нотариусам и адвокатам, ведущим частную практику.

— Представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо не позднее 30 апреля текущего года. Уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2025 года, — отметила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

В ведомстве напомнили, что предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию налогоплательщики могут в любое время в течение года.

По данным УФНС, в 2023 году право на получение налогового вычета в Новосибирской области заявили 329,3 тысячи человек. Это на 11,2 тысячи человек больше, чем в 2022 году. Всего в 2023 году сумма заявленных налоговых вычетов в регионе составила 90,8 млрд рублей (в 2022 – 86 млрд рублей). Налоговики отказали в предоставлении вычетов по 7,7 тысячам заявлений на сумму 350 млн руб.

Ранее редакция сообщала о том, что богатые новосибирцы с 2025 года будут платить больше налогов. Ставка НДФЛ для них повышается до 22%.