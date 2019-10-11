Коммерсантам-«нелегалам» компенсируют потерянные места

— Сегодня договор расторгают, а новое место в схему еще не внесено, и предприниматель оказывается ни с чем, — поясняет Наталия Кошеелева. — Изменения в схему размещения НТО вносят дважды в год. Предупредить предпринимателя о досрочном расторжении договора должны за четыре месяца. К примеру, приняли новый вариант схемы, а на следующий день уведомили о досрочном расторжении, и новое место в схему внесено будет не ранее, чем через шесть месяцев. Представители мэрии на мой вопрос ответили, что будут стараться успевать внести в схему новые места. Но, по моему мнению, это технически невозможно.

В то же время еще есть немало подводных камней, над ними предстоит поработать предпринимательскому сообществу, муниципалитету и депутатскому корпусу. В частности, речь идет о том, чтобы четко закрепить требование о предоставлении компенсационного места не позднее исключения места размещения НТО из специальной схемы.

Второй нюанс как раз касается дефицита потенциальных компенсационных мест на территории города.

— Первоначальный проект компенсационного места предполагал, что в случае досрочного расторжения договора предприниматель может выбрать незанятое место на схеме, — сообщает собеседник издания. — Мест мало. Всем может не хватить. Когда проходили публичные консультации, мы дополнили проект корректировок предложением о включении в схему нового места в целях предоставления компенсационного. Мэрия нас поддержала.

— Договор концессии планируется к заключению с одним крупным оператором, — говорит Наталия Кошелева. — Вероятно, что это не представитель малого и среднего бизнеса. Нужно дать возможность, как и обещали изначально, действующим предпринимателям ставить эти «умные остановки», но для этого необходимо предоставить им право на расширение земельного участка без торгов, дать гарантии, что договоры не будут расторгаться досрочно и дать возможность заключать договоры на значительно больший срок. Мы говорим примерно о 2,5 тысячах рабочих мест, которые могут исчезнуть. Но если дать возможность самим предпринимателям ставить «умные остановки», можно сохранить малый бизнес и рабочие места и сделать город красивее и современнее. В мэрии говорили о том, что готовы дать концессионеру 15-20 лет, чтобы проект себя оправдал. Было бы справедливо предложить тот же самый срок для малого бизнеса. Тогда предприниматели будут знать, что могут поставить объект большей площади в рамках положения, а не в нарушение, и большинство предпринимателей захочет поставить эту «умную остановку» самостоятельно.

Еще один подводный камень, по словам Кошелевой, заложен в концессии «умных остановок», что сейчас разрабатывается. В настоящее время на остановочных пунктах, которые предлагается передать концессионеру, работают около 600 нестационарных объектов, реализующих мороженое, прессу, фастфуд и другие товары. Один из нюансов состоит в том, что согласно распоряжению мэра НТО на «умных остановках» — больше по площади, чем те, которые находятся на них сейчас.

Что же касается нелегалов без кавычек, а именно владельцев незаконных торговых объектов, то для них в корректировках тоже предусмотрен ряд изменений — в сторону ужесточения. В частности, упрощение процедуры демонтажа объекта в случае, если владелец не сделает это на добровольной основе. Кроме того, во главу угла поставлен не сам торговый объект, а территория, на которой он расположен: резервирование участков в дальнейшем упростит процедуру демонтажа. При этом предполагается формирование специальной схемы участков, которые можно будет предоставить добросовестным предпринимателям по договору аренды.

Напомним, что в 2018 году из городского бюджета на демонтаж самовольно размещенных нестационарных объектов было выделено 3,5 млн рублей. На эти средства демонтированы 550 объектов. По итогам первой половины 2019 года демонтированы 68 самовольных объектов.