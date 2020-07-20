Состояние окружающей среды на территории Сибири обсудили в полпредстве

Сегодня в г. Новосибирске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Игорем Шереметьевым, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Участники обсудили состояние окружающей среды и вопросы экологического надзора на территории Новосибирской, Омской и Томской областей. Среди направлений, требующих дополнительного внимания, были названы усиление мониторинга выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а также более точный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Как отметил Сергея Меняйло, жители крупных городов Сибири всё чаще жалуются на состояние атмосферного воздуха.

— Важно оперативно выявлять и устранять источники негативного воздействия, — подчеркнул он.

Фото: Сибирский ОИЦ