Территориальные учреждения занятости населения не выплачивали пособия по безработице

Прокуратура Новосибирской области провела проверку соблюдения прав граждан, признанных безработными в период распространения коронавирусной инфекции, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Установлено, что территориальные учреждения занятости населения, подведомственные министерству труда и социального развития Новосибирской области, не исполняли требования законодательства в части осуществления безработным гражданам выплат в размере 12 130 рублей, — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура внесла в региональное министерство труда и социального развития представление, по результатам рассмотрения которого 2247 жителям Новосибирской области произведен перерасчет пособия по безработице.

В настоящее время гражданам доначислены денежные средства на общую сумму свыше 10 млн рублей.

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