Мэр Новосибирска выступил на Совете делового сотрудничества в Минске

«За эти годы между городами расширилось производственно-техническое сотрудничество, появились проекты в области науки и культуры. В Новосибирске многое напоминает о Беларуси. По улицам ходят белорусские автобусы МАЗ и трамваи с кузовами «Белкоммунмаш». Большим спросом в магазине пользуются белорусские продукты, обувь, одежда и косметика. Успешно работают дилеры производителей сельскохозяйственной и дорожной техники: «Минского тракторного завода», «Гомсельмаша», «Комдора». В апреле этого года прошли Дни Минска в Новосибирске. Город посетила большая делегация из Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко. «Мы обсуждали планы по развитию сотрудничества, в том числе в сфере городского хозяйства. Подписали соглашения между Калининским и Октябрьским районами Новосибирска и Заводским и Первомайским районами Минска. Провели круглые столы по промышленности, туризму, транспорту и воспитанию подрастающего поколения. Подобные визиты способствуют укреплению партнёрских связей, расширению сфер сотрудничества», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Проект по развитию общественного транспорта особенно выделяется среди других совместных проектов. В 2016 году в Новосибирске запущено российско-белорусское предприятие по модернизации трамваев – «БКМ Сибирь». Его силами обновили 42 трамвайных вагона. Еще 10 вагонов планируется модернизировать к концу года. Вместе с «Минским автомобильным заводом» обновляется троллейбусный парк. До конца года в Новосибирск поступят 120 низкопольных троллейбусов, собранных с использованием минских комплектующих.

Плодотворно идёт сотрудничество в сфере патриотического воспитания молодежи. С 2016 года Минск и Новосибирск обмениваются делегациями Поста № 1. В прошлом году новосибирские школьники посетили город Брест и несли Вахту Памяти у Вечного огня мемориала «Брестская крепость-герой». А этим летом делегация из Минска приезжала в Новосибирск – ребята возлагали цветы к Вечному огню на Монументе Славы.

«С белорусской стороной будем разрабатывать программу патриотического воспитания молодежи – подключим школы и патриотические клубы из Новосибирска и Минска. Также есть предложение по развитию движения исторической реконструкции. Будем рады видеть реконструкторов из Беларуси на нашем фестивале «Княжий двор», – отметил мэр Анатолий Локоть.

В рамках визита в Минск состоялись встречи делегации Новосибирской области с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

Новосибирские гости посетили ведущие предприятия Беларуси, в том числе машиностроительный завод «БКМ-Холдинг», где обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере развития общественного транспорта. Также члены российской делегации приняли участие в церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске.

Состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя с первым заместителем Председателя Правления Белкоопсоюза Александром Скрундевским. Стороны обсудили возможность проведения седьмой ярмарки белорусских товаров в Новосибирске и наметили ориентировочные сроки – она пройдёт в сентябре 2024 года. Прорабатывается вопрос открытия в нашем городе торгового дома белорусских товаров легкой промышленности.