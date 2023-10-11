Рекламодателям

Мэр Новосибирска выступил на Совете делового сотрудничества в Минске

  • 11/10/2023, 17:23

Сотрудничество Беларуси и Новосибирской области обсудили в Минске
В своем выступлении Анатолий Локоть отметил, что 11 лет назад между Новосибирском и Минском были установлены побратимские отношения.

«За эти годы между городами расширилось производственно-техническое сотрудничество, появились проекты в области науки и культуры. В Новосибирске многое напоминает о Беларуси. По улицам ходят белорусские автобусы МАЗ и трамваи с кузовами «Белкоммунмаш». Большим спросом в магазине пользуются белорусские продукты, обувь, одежда и косметика. Успешно работают дилеры производителей сельскохозяйственной и дорожной техники: «Минского тракторного завода», «Гомсельмаша», «Комдора». В апреле этого года прошли Дни Минска в Новосибирске. Город посетила большая делегация из Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко. «Мы обсуждали планы по развитию сотрудничества, в том числе в сфере городского хозяйства. Подписали соглашения между Калининским и Октябрьским районами Новосибирска и Заводским и Первомайским районами Минска. Провели круглые столы по промышленности, туризму, транспорту и воспитанию подрастающего поколения. Подобные визиты способствуют укреплению партнёрских связей, расширению сфер сотрудничества», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Проект по развитию общественного транспорта особенно выделяется среди других совместных проектов. В 2016 году в Новосибирске запущено российско-белорусское предприятие по модернизации трамваев – «БКМ Сибирь». Его силами обновили 42 трамвайных вагона. Еще 10 вагонов планируется модернизировать к концу года. Вместе с «Минским автомобильным заводом» обновляется троллейбусный парк. До конца года в Новосибирск поступят 120 низкопольных троллейбусов, собранных с использованием минских комплектующих.

Плодотворно идёт сотрудничество в сфере патриотического воспитания молодежи. С 2016 года Минск и Новосибирск обмениваются делегациями Поста № 1. В прошлом году новосибирские школьники посетили город Брест и несли Вахту Памяти у Вечного огня мемориала «Брестская крепость-герой». А этим летом делегация из Минска приезжала в Новосибирск – ребята возлагали цветы к Вечному огню на Монументе Славы.

«С белорусской стороной будем разрабатывать программу патриотического воспитания молодежи – подключим школы и патриотические клубы из Новосибирска и Минска. Также есть предложение по развитию движения исторической реконструкции. Будем рады видеть реконструкторов из Беларуси на нашем фестивале «Княжий двор», – отметил мэр Анатолий Локоть.

В рамках визита в Минск состоялись встречи делегации Новосибирской области с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

Новосибирские гости посетили ведущие предприятия Беларуси, в том числе машиностроительный завод «БКМ-Холдинг», где обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере развития общественного транспорта. Также члены российской делегации приняли участие в церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске.

Состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя с первым заместителем Председателя Правления Белкоопсоюза Александром Скрундевским. Стороны обсудили возможность проведения седьмой ярмарки белорусских товаров в Новосибирске и наметили ориентировочные сроки – она пройдёт в сентябре 2024 года. Прорабатывается вопрос открытия в нашем городе торгового дома белорусских товаров легкой промышленности.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

1 758

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирcк

Теги : общество Мэрия Новосибирска власть Анатолий Локоть


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО
30/09/23 12:52
Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО
29/09/23 13:15
Предпринимателям, которые возьмут на работу участников СВО, присвоят статус соцпредприятия
29/09/23 9:39

Новосибирский оперный театр определился с клининговой компанией

При этом, жалоба в УФАС на организатора торгов от ООО УК «Биосервис», была признана частично обоснованной.
Читать далее >>

Проект ребцентра для участников СВО в Бердске разработает московская компания

На участие в конкурсе было подано шесть заявок.
Читать далее >>

На Кирова строится квартал-галерея c секретным садом и бульваром с арт-объектами

Новосибирск потрясла презентация нового квартала-галереи: за два месяца раскупили 90% квартир, последние квартиры стоят от 8 млн рублей.
Читать далее >>

В Пекине откроется представительство вузов Новосибирской области

В его создании участвуют все ведущие вузы Новосибирска, которые занимаются международной деятельностью.
Читать далее >>

На треть увеличит платеж по налогам в федеральный бюджет Новосибирская область

Отчисления в консолидированный региональный бюджет вырастут за год на 20%.
Читать далее >>

Мэрия Новосибирска со второй попытки определила поставщиков дорожной спецтехники

Заключены два контракта на сумму более 56,3 млн рублей.
Читать далее >>

Нину Хомякову спасет операция

Необходимо собрать — 1 242 873 рубля.
Читать далее >>

Партия Яблоко выдвинет своих кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска

Такое решение было принято на заседании регионального бюро партии.
Читать далее >>

Урожай зерновых убран на 63 процента в Новосибирской области

Технические культуры убраны на 35 процентах площадей.
Читать далее >>

Новосибирский авиазавод передал Минобороны России вторую за год партию фронтовых Су-34

Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Михаил Лабудин: Я не знаю, почему в Новосибирске нет промышленного кластера

Регионы упускают инвесторов, готовых вложить деньги в промышленные проекты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В малые села Новосибирской области пришли сотовая связь и интернет
11/10/23 20:10
Общество
Рельсы не поделили: при столкновении трамваев в Новосибирске пострадали бабушки
11/10/23 19:54
Происшествия
53 служебные квартиры не сдали в НСО из-за нехватки строителей
11/10/23 19:41
Бизнес Власть Недвижимость
По завещанию бабушки: новосибирский врач из ЧВК «Вагнер» рассказал, зачем ушел на СВО
11/10/23 19:14
Общество
Пенсионный фонд разыскивает 1,4 млн россиян, не обратившихся за выплатой накоплений
11/10/23 17:52
Общество
Никита Бедарев из Искитима погиб в зоне СВО
11/10/23 17:24
Общество
Мэр Новосибирска выступил на Совете делового сотрудничества в Минске
11/10/23 17:23
Власть Общество
Театр «13 трамвай» представляет премьеру спектакля «Ностальгия по любви»
11/10/23 16:40
Культура
За один день разместила весь выпуск облигаций новосибирская фабрика Фаворит
11/10/23 16:33
Бизнес Финансы
Венера в овне: В Новосибирске ищут риелтора-астролога
11/10/23 16:27
Общество
Массовое закрытие аптек заметили жители Новосибирска
11/10/23 16:25
Бизнес Медицина
Иномарка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске
11/10/23 16:12
Происшествия
Контрактник из Краснозерского района Никита Павлович погиб в зоне СВО
11/10/23 15:51
Общество
Новосибирские таможенники изъяли из оборота более 600 отмычек
11/10/23 15:49
Право&Порядок
Представлена интерактивная программа Новосибирской области на выставке «Россия»
11/10/23 15:10
Власть Технологии
Пенсионеров-охотников задержали за браконьерство под Новосибирском
11/10/23 15:02
Право&Порядок
Стриптизерши подрались из-за гонорара в Новосибирске
11/10/23 14:57
Происшествия
«Мы мыслим по-колхозному»: Airbus A320 в пшеничном поле окружили тракторы
11/10/23 14:37
Общество
Новосибирский оперный театр определился с клининговой компанией
11/10/23 14:29
Бизнес
Два низкопороговых кабинета открыли в Бердске и Искитиме
11/10/23 14:20
Медицина
Популярное
Лимит переводов с онлайн-кошельков могут повысить до одного млн рублей
11/10/23 16:27
Эксперты назвали марки машин, которыми чаще всего управляют пьяные водители
11/10/23 11:14
О причинах появления судорог рассказал эксперт
11/10/23 9:57
Нейросети в школах: может ли ИИ заменить живого учителя
10/10/23 15:54
Максимальное пособие по беременности может вырасти почти до 800 тыс. рублей
10/10/23 9:56
Caviar представил патриотические модели iPhone с флагом и гербом РФ
9/10/23 11:17
Новости компаний
ВТБ повышает ставки по среднесрочным вкладам в рублях
11/10/23 15:27
«А ты такой холодный»: премьера комедийного сериала «Отмороженные» состоится 2 ноября
11/10/23 15:01
Банк «Левобережный» увеличил скорость подключения эквайринга
11/10/23 14:56
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза
11/10/23 11:02
«Ростелеком» наградил авторов лучших журналистских работ о технологиях и достижениях молодых сибиряков
10/10/23 14:54
Расходы сибиряков на аптечные товары выросли на 18%, а оборот смещается в сторону онлайн-ритейла
10/10/23 11:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска