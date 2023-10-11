Никита Бедарев из Искитима погиб в зоне СВО

Житель Искитима Никита Бедарев погиб в зоне СВО. Он был контрактником. Об этом сообщает администрация города. Ему было 22 года. По сообщению администрации, с детства Никита хотел стать военным, поэтому после прохождения срочной воинской службы в 2021 году подписал контракт.

— 24 августа 2023 года сержант Бедарев был отправлен для обеспечения связи действующих воинских частей на Донбасс, — говорится в сообщении.

Когда именно погиб боец неизвестно.

Напомним, что 8 октября 2023 года в Венгеровском районе состоится прощание с Равилем Базыровым. Он погиб 19 сентября 2023 года в зоне СВО.

Ранее редакция сообщала о том, что проект реабилитационного центра для участников СВО в Бердске разработает московская компания.