Никита Бедарев из Искитима погиб в зоне СВО

Житель Искитима Никита Бедарев погиб в зоне СВО. Он был контрактником. Об этом сообщает администрация города. Ему было 22 года. По сообщению администрации, с детства Никита хотел стать военным, поэтому после прохождения срочной воинской службы в 2021 году подписал контракт.
— 24 августа 2023 года сержант Бедарев был отправлен для обеспечения связи действующих воинских частей на Донбасс, — говорится в сообщении.
Когда именно погиб боец неизвестно.
Напомним, что 8 октября 2023 года в Венгеровском районе состоится прощание с Равилем Базыровым. Он погиб 19 сентября 2023 года в зоне СВО.
Ранее редакция сообщала о том, что проект реабилитационного центра для участников СВО в Бердске разработает московская компания.
Фото с сайта администрации Искитима/Фото: Freepik — rawpixel.com
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