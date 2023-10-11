Театр «13 трамвай» представляет премьеру спектакля «Ностальгия по любви»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет 13 и 14 октября премьеру спектакля «Ностальгия по любви» по пьесе Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева».

Беззаветная, роковая, жертвенная и искренняя, сумеречная и светлая – любовь бывает разная. В «Ностальгии по любви» любят все: скромный романтик Фарятьев боготворит импульсивную Шуру, которая в свою очередь влюблена в неуловимого мужчину-мечту; родители беззаветно любят своих чад, и желая им самого лучшего, создают для них «золотые клетки условностей»; даже юная школьница тяжело и безответно влюблена…

Почему самые обычные, хорошие люди оказались так несчастны? Может, где-то сдвинулась «очередь влюбленных»?

Автор — Алла Соколова, режиссер — Дарья Супрунова, художник — Анастасия Макарова, художник по свету — Андрей Бойко.

В ролях: Юрий Авраменко, Дарья Супрунова, Нина Плотникова и заслуженная артистка РФ Любовь Дмитриенко.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возраст: 16+