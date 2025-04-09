Сотрудничество Новосибирской области и Узбекистана достигло нового уровня

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

Глава региона выразил благодарность Ботиржону Асадову за значимый вклад в развитие плодотворных двусторонних связей.

Травников отметил, что интенсивность контактов с Узбекистаном значительно возросла, охватывая деловые переговоры, гуманитарный обмен и взаимодействие на уровне официальных лиц. Он подчеркнул особый, дружеский формат взаимоотношений с Сурхандарьинской областью, а также существенный рост товарооборота. Губернатор Новосибирской области выразил уверенность в наличии резервов для дальнейшего развития и важности поддержки предпринимателей для реализации новых проектов.

Господин Асадов, в свою очередь, подчеркнул стратегическую значимость отношений между Узбекистаном и Россией и большие перспективы межрегионального сотрудничества.

Он отметил, что благодаря усилиям лидеров двух стран установлены стратегические, союзнические отношения, которые обретают качественный характер, о чем свидетельствуют реализуемые проекты и достигнутые результаты.

Ботиржон Асадов выделил промышленную кооперацию, торговлю, инвестиции, медицину и медицинское образование как приоритетные направления для успешного сотрудничества.

Стоит напомнить, что в сентябре 2024 года Новосибирская область и Сурхандарьинская область подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили Андрей Травников и Улугбек Косимов во время рабочей поездки делегации Новосибирской области в Узбекистан.