Новосибирцев предупредили об опасностях покупки жилья в рассрочку

После того как ключевая ставка выросла, ипотека стала практически недоступной для большинства жителей Новосибирска. Застройщики предлагают альтернативу — рассрочку на покупку квартиры. Однако у этого инструмента есть свои недостатки и скрытые риски, которые стоит учесть перед принятием решения.

По информации независимого аналитика Сергея Николаева, по состоянию на конец февраля 2025 года в 92% новостроек Новосибирска можно приобрести квартиры в рассрочку. Это не удивительно, поскольку рыночная ипотека не пользуется большой популярностью, а льготная доступна лишь ограниченному кругу заемщиков.

— Ипотечные платежи на первичном и вторичном рынках сравнялись, а квартира от инвестора стоит на 20-25% дешевле. Поэтому у застройщика остался один реальный привлекательный инструмент продаж — рассрочка, — пояснил эксперт.

По его статистике, на первичном рынке недвижимости в Новосибирске уже 40–50% сделок заключаются в рассрочку. К концу года этот показатель может достичь 70%. Застройщики предлагают разнообразные условия: кто-то снижает первоначальный взнос до 10–20%, а кто-то увеличивает срок рассрочки до 1–3 лет.

Однако в отличие от ипотеки, рассрочка не регулируется Центральным банком, что оставляет покупателя один на один с застройщиком. Условия сделки полностью зависят от компании, и это может привести к неожиданным сложностям. Если покупатель не сможет рассчитаться с застройщиком в установленный срок, он потеряет квартиру и, вероятно, будет обязан выплатить продавцу неустойку.

— Многие застройщики предлагают платить по 50000 рублей ежемесячно, а остаток погасить в конце года. Для семей со средним доходом такие выплаты могут стать непосильной нагрузкой, — отмечает риэлтор Андрей Дюмин изданию Atas.info.

На данный момент самый популярный вид рассрочки при покупке квартиры на этапе строительства в Новосибирске — это рассрочка всего на два-три года. При этом ключи от квартиры покупатель может получить только после полной оплаты.

— При использовании рассрочки мы столкнулись с ситуацией, что сделки с уплатой первоначального взноса в 20% и выплатой остатка в конце строительства расторгаются. Люди, которые покупают квартиру в рассрочку, рассчитывают на то, что ставка по рыночной ипотеке в дальнейшем упадет. Однако у нас срок строительства достаточно короткий: год и три месяца в среднем на объект. И мы видим, что люди просто не успевают накопить те денежные средства, которые нужны для гашения. Дорогая ипотека им это покрыть тоже не позволяет, поэтому идут расторжения, — пояснял в ходе отраслевой конференции для девелоперов Сибирского федерального округа «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» в Новосибирске директор по продажам ГК «КПД-Газстрой» Валерий Коваленко.

Для самих застройщиков также существует риск потерять свои средства. Более того, эксперт Александр Гайдуков призывает коллег не слишком увлекаться рассрочками.

— Если эта программа вызовет проблемы, Центробанк может заблокировать ее на рынке недвижимости. Мы, застройщики, должны выдавать рассрочки с равномерными платежами, чтобы не смущать регулятора, — отмечал он во время выступления на «Сибирской Строительной Неделе».

Напомним, в крупных российских городах на вторичном рынке жилья также растёт количество сделок с использованием рассрочек от продавцов квартир. Этот торговый инструмент чаще всего применяется собственниками инвестиционных квартир. В этом случае объект продается чаще всего на условиях определенного первоначального взноса и последующих платежей. Условия, на которых эти платежи рассчитывается, оговариваются собственником и покупателем.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в ТОП-5 самых «ипотечных» регионов России. Это стало возможным благодаря привлекательности региона для мигрантов и доступным ценам на вторичное жилье.