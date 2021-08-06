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Начало строительства «СКИФа» приурочили к «Технопрому-2021»

  • 06/08/2021, 09:00
Новости Новосибирска
Тестовый запуск установки планируется в конце 2023 года.

Торжественное мероприятие, посвященное началу строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), состоится в конце августа в рамках международного научно-технологического форума «Технопром – 2021» в Новосибирске, сообщила пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».  Кроме этого, представители отечественного и международного научного сообщества обсудят исследовательские программы и проекты, планируемые к реализации на ЦКП «СКИФ».

—  «СКИФ» станет не только самым современным источником синхротронного излучения поколения 4+, но и центром коллективного пользования, где будут проводиться исследования во многих областях. Этот масштабный инфраструктурный проект позволит России вывести фундаментальную науку на новый уровень и вместе с тем решать прикладные задачи в материаловедении, физике твердого тела, нано- и биотехнологиях, медицине. Ежегодно здесь смогут проводить свои исследования до 2 тысяч ученых со всего мира, — сообщил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

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Строительство ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» было инициировано в рамках национального проекта «Наука и университеты», стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей. В июне на базе Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук были изготовлены первые элементы линейного ускорителя источника синхротронного излучения и магнитные элементы бустерного кольца. А уже к концу 2023 года планируется тестовый (технический) запуск установки. Генподрядчиком проекта является АО «Концерн Титан-2».

На сегодняшний день в России есть синхротроны поколений 1 и 2+. Установка ЦКП «СКИФ», относящаяся к поколению 4+, позволит изучить атомную структуру веществ и станет самой совершенной в своем роде. По сравнению с синхротронами предыдущих поколений, ЦКП «СКИФ» будет обладать улучшенными характеристиками. Установка позволит генерировать синхротронное излучение с меньшими размерами пучка, более высокой интенсивностью и намного более высокой спектральной яркостью.

Параллельно с самой установкой планируется реализовать цифровой двойник «СКИФа», который будет создаваться на базе BIM-модели, построенной при проектировании синхротрона Центральным проектно-технологическим институтом Росатома. Цифровой эксперимент начнется со станции ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, создание цифрового двойника обеспечит Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий, проект заявлен в рамках мероприятий Государственной программы развития синхротронных и нейтронных технологий.

Форум «Тезнопром-2021» пройдет в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске в офлайн- и онлайн-форматах. Основной темой обсуждения станет поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства.

Фото пресс-службы ИЯФ СО РАН

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Рубрики : Инновации Бизнес Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : форум Технопром СКИФ синхротронное излучение


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