Сотрудник налоговой инспекции Новосибирска за 400 тысяч рублей продал налоговую тайну

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 и местного жителя, заинтересованного в разглашении налоговой тайны.

― По версии следствия, в 2021 -2023 году сотрудник налоговой службы за денежное вознаграждение в размере около 400 тысяч рублей передал жителю областного центра таможенные сведения составляющие налоговую тайну в отношении нескольких организаций. 35-летний обвиняемый данную информацию разглашал неустановленным лицам, в результате чего коммерческая организация включена в санкционные списки, что повлекло для нее тяжкие финансовые последствия, ― прокомментировали в СК региона.

Корыстного налоговика поймали за руку оперативники УФСБ по Новосибирской области совместно со службой собственной безопасности ИФНС. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи продолжают изучать обстоятельства по уголовному делу. Возможно, что в успешной карьере этого сотрудника появятся новые эпизоды его преступной деятельности.