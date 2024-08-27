Ниссан перевернулся на крышу после ДТП в центре Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Ипподромская произошла серьезная авария с участием двух Ниссанов.
Напротив торгового центра «Атриум» столкнулись автомобили Nissan X-Trail и Nissan Cedric. Удар был настолько сильным, что Nissan Cedric перевернулся и оказался на крыше.
В результате ДТП повреждены транспортные средства, пострадавших нет. Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, помогали водителям выбраться из искореженных авто. Свидетели ДТП вызвали скорую помощь.
По информации госавтоинспекции, столкновение было оформлено с материальным ущербом, никто не пострадал.
Сотрудники полиции работали на месте ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.
Ранее редакция сообщала о том, что в реанимации скончалась пострадавшая в ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском.
Источник фото: АСТ-54
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