Ниссан перевернулся на крышу после ДТП в центре Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Ипподромская произошла серьезная авария с участием двух Ниссанов.

Напротив торгового центра «Атриум» столкнулись автомобили Nissan X-Trail и Nissan Cedric. Удар был настолько сильным, что Nissan Cedric перевернулся и оказался на крыше.

В результате ДТП повреждены транспортные средства, пострадавших нет. Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, помогали водителям выбраться из искореженных авто. Свидетели ДТП вызвали скорую помощь.

По информации госавтоинспекции, столкновение было оформлено с материальным ущербом, никто не пострадал.

Сотрудники полиции работали на месте ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.

Ранее редакция сообщала о том, что в реанимации скончалась пострадавшая в ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском.