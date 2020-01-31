Сотрудник регионального следственного управления и два адвоката задержаны за взятку

Руководителем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и двух адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области по п. «а,б» ч. 3 ст. ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— Руководитель следственного отдела и адвокаты задержаны в ходе проведенных сотрудниками следственного управления совместно с УФСБ России по Новосибирской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи СК России по Новосибирской области намерены ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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