Резиденты Технопарка показали выручку 28 млрд рублей

— По предварительным данным, выручка резидентов Технопарка в 2019 году составила более 28 млрд рублей. Сейчас у нас 315 резидентов. Накопительным итогом в федеральный и региональный бюджеты с момента запуска Технопарка выплачено налогов на 14,7 млрд рублей, — сообщил на коллегии областного миннауки заместитель гендиректора по инновационной деятельности АО «Академпарк» Леван Татунашвили.

Он также прокомментировал результаты работы по основным фокусным направлениям. В частности, в 2019 году команда Технопарка провела значительное реформирование системы привлечения и акселерации проектов, сделав ставку на развитие предакселерации, работу с вузами и институтами СО РАН, в том числе по их вовлечению в процесс инновации, акселерации и коммерциализации проектов. По итогам года Технопарк также договорился о сотрудничестве с 26 индустриальными партнерами среди которых АО РЖД, ПАО «Газпром нефть», Huawei и т.д.

— За счет кооперации с институтами СО РАН на базе резидентов Технопарка сейчас идет работа над 15 заказами, инициированными индустриальными партнерами. Это одно из основных достижений Технопарка в 2019 году, — подчеркнул Татунашвили.

В августе 2019 года гендиректор АО «Академпарк» Владимир Никонов сообщал, что площадь построенных объектов инфраструктуры в Технопарке составляет 119 тысяч кв. м. Из них только 56 тысяч созданы за счет бюджета (основные технологические центры), все остальное — с привлечением средств частных инвесторов. На территории парка работают 213 компаний, численность сотрудников резидентов — более 5,3 тысячи человек. Годовая выручка компаний составляет около 14 млрд рублей.

Фото автора