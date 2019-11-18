Сотрудник СО РАН превысил полномочия на 67 млн рублей

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, замещая должность управляющего делами СО РАН, в нарушении действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН на безвозмездной основе договор служебного найма жилого помещения (коттеджа). В 2015 году было зарегистрировано право собственности на указанный коттедж за дочерью председателя президиума СО РАН, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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