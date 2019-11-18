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Насте Семешиной требуется лечение после травмы

Не хватает — 140 919 рублей.
  • 18/11/2019, 17:33
Насте Семешиной требуется лечение после травмы

Насте Семешиной 17 лет. Четыре года назад семья девочки попала в страшное ДТП.

— Муж погиб на месте, нас с дочкой увезли в реанимацию. Настя получила тяжелейшие травмы. Она долго была в коме, перенесла три клинические смерти, — рассказывает Маргарита Семешина.

По словам Маргариты, до момента аварии Настя была здоровым, жизнерадостным ребенком, занималась спортом, училась в музыкальной школе, пела в хоре.

— Сейчас дочь передвигается в инвалидном кресле, у нее болят суставы рук и ног, нарушена речь, — говорит мама девочки.

Благодаря многочисленным реабилитационным и медикаментозным курсам Настя уже может говорить сложные предложения, стоять в специальной обуви с опорой.

— Недавно Настя прошла несколько метров в ортезах и с поддержкой! — говорит Маргарита. — После каждого курса лечения в центре «Ортос» (Бердск) Настя становится более активной и выносливой. Врачи говорят, что она будет ходить!

Мама Насти рассказала, что за счет государства им удается пройти только один курс реабилитации в год, а врачи рекомендуют девочке три-четыре ежегодно.

— Для коррекции последствий тяжелой черепно-мозговой травмы Настя нуждается в продолжении реабилитационного лечения. Цель лечения – укрепление мышц, развитие координации движений, равновесия, речи и восстановление навыка самостоятельного передвижения, — говорит невролог нейроортопедического центра «Ортос» (Бердск) Роберт Ходош.

По информации Русфонда стоимость лечения составляет 156 509 рублей. Собрано — 15 590 рублей. Не хватает — 140 919 рублей. У мамы Насти нет возможности самостоятельно собрать эту сумму и она просит помощи.

— Оплатить лечение у меня нет возможности. Я на инвалидности, работаю педагогом, но часто приходится уходить в отпуск без содержания, чтобы ухаживать за дочерью и лечиться самой. Прошу вашей помощи! — говорит Маргарита.

Помочь Насте можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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