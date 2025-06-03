Сотрудник сотового оператора торговал личными данными абонентов в Новосибирске

УФСБ России по Новосибирской области пресекла деятельность сотрудника сотовой связи, который торговал персональными данными абонентов. Установлено 36 эпизодов обращения к данным абонентов.
Используя доступ к информационным массивам, сотрудник получал необходимую информацию в корпоративной базе данных и за денежное вознаграждение передавал ее заказчикам через аккаунт в мессенджере. Взамен он получал денежное вознаграждение в криптовалюте.
УМВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные» (пп. «а», «г» ч. 3 ст. 272.1 УК России).
Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности молодого человека.
Ране редакция сообщала, что мошенники изменили схему захвата аккаунтов на «Госуслугах». Используя «грязные» приёмы, аферисты вынуждают людей самим обращаться к ним.
Базовое фото: freepik.com, автор- zaozaa09, внутри- фото УФСБ по Новосибирской области
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