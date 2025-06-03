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Сотрудник сотового оператора торговал личными данными абонентов в Новосибирске

  • 03/06/2025, 12:00
Автор: Оксана Мочалова
Сотрудник сотового оператора торговал личными данными абонентов в Новосибирске
Жажда наживы подвела «продавца» под уголовное дело

УФСБ России по Новосибирской области пресекла деятельность сотрудника сотовой связи, который торговал персональными данными абонентов. Установлено 36 эпизодов обращения к данным абонентов.

Используя доступ к информационным массивам, сотрудник получал необходимую информацию в корпоративной базе данных и за денежное вознаграждение передавал ее заказчикам через аккаунт в мессенджере. Взамен он получал денежное вознаграждение в криптовалюте.

ФСБ пресекла в Новосибирске торговлю данными абонентов салона сотовой связи

УМВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные» (пп. «а», «г» ч. 3 ст. 272.1 УК России).

 Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности молодого человека.

Ране редакция сообщала, что мошенники изменили схему захвата аккаунтов на «Госуслугах». Используя «грязные» приёмы, аферисты вынуждают людей самим обращаться к ним.

Базовое фото: freepik.com, автор- zaozaa09,  внутри- фото УФСБ по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело персональные данные


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