Жертвы звонят сами: мошенники изменили схему захвата аккаунтов на «Госуслугах»

В пресс-центре МВД России рассказали о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники вынуждают людей самим обращаться к аферистам.

— Злоумышленники чаще заставляют гражданина самого обратиться в «техническую поддержку», предоставляя при этом поддельный номер, — рассказали в ведомстве агентству ТАСС.

По информации МВД, на электронную почту или в мессенджер потенциальной жертве приходит письмо, в котором сообщается о несанкционированном доступе к «Госуслугам». В тексте письма призывают обратиться в «техническую поддержку», предоставляя номера телефонов, которые на самом деле принадлежат аферистам. Находясь под психологическим воздействием сложившейся ситуации, человек звонит на указанные номера и попадает прямо в ловушку.

В ведомстве отметили, что, если раньше основное внимание злоумышленников уделялось хищению денег через оформление займов в микрофинансовых организациях, то сейчас неправомерный доступ к аккаунтам используется преимущественно для оказания психологического давления. Мошенники убеждают потерпевших перевести средства на так называемые «безопасные счета», используя данные учётных записей «Госуслуг» как инструмент воздействия.

МВД призвало граждан быть особенно внимательными к электронным письмам и сообщениям, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять контактные телефоны официальных служб поддержки на сайте «Госуслуг».

Ранее банковские эксперты призвали россиян не доверять предложениям «перевести все средства на безопасный счёт», как и на «специальные», «защищённые», «резервные» и другие аналогичные счета. Они существуют только в мошеннических схемах, поэтому деньги, переведённые на них, попадают напрямую злоумышленникам. Специалисты объяснили, почему нельзя называть код из смс от банка или «Госуслуг» в телефонном разговоре.

— Главный расчёт злоумышленников — не дать времени на размышление. Если человек на другом конце провода говорит быстро, использует сложную терминологию и сообщает о списании средств с карты или оформлении кредита — сразу прерывайте разговор и перезванивайте в банк. Специалисты спокойно, без спешки обсудят ситуацию, при необходимости заблокируют счёт и примут все меры для защиты ваших сбережений, — порекомендовала заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ Яна Аверина.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России заработал закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов. Меры были введены для борьбы с мошенниками и для лучшего контроля собственных финансовых решений. Функция добровольного ограничения на выдачу кредитов служит защитой от мошеннических действий. В кредитной истории граждан, оформивших подобный запрос, отображается специальная запись с указанием даты введения запрета. Это препятствует одобрению запросов на кредиты и займы банками и микрофинансовыми компаниями.

По данным на 5 мая самозапреты на онлайн выдачи кредитов в банках и онлайн выдачи в МФО установили более 209 тысяч новосибирцев. Регион оказался на 12-м месте в России по количеству самозапретов, в Сибирском федеральном округе — на первом. Чаще всего запрет устанавливают граждане в возрасте 35-45 лет (23%), затем идут россияне в возрасте 45-55 лет (21%) и в возрасте 55-65 лет (20%).

При этом в Новосибирске, как и во всех регионах России, начался обратный процесс. Жители подают заявления о снятии самозапрета. Но с 1 июня заявления на отмену запрета через портал «Госуслуг» принимаются исключительно при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Стандартная авторизация с использованием пароля стала недействительной. Однако подать заявление о снятии запрета на заключение договоров потребительского кредита через МФЦ сохраняется. Это можно сделать при представлении паспорта или иного удостоверяющего личность документа.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 июня 2025 года в России начинает действовать новая система защиты от цифрового мошенничества. Вводится запрет на использование зарубежных мессенджеров для информирования граждан для владельцев маркетплейсов, соцсетей, операторов связи и организаций с долей госучастия свыше 50% (органы власти, госкорпорации, банки). С 1 сентября начнёт действовать обязательная маркировка звонков и СМС-рассылок.