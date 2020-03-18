Сотрудники НГТУ НЭТИ и китайские ученые исследуют литий-ионные батареи для сети зарядок электромобилей

В настоящее время литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) — одни из самых эффективных накопителей и преобразователей энергии, обладающие максимальной энергоемкостью, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Отмечается, что они широко используются в различных цифровых устройствах, а в последние годы наиболее перспективной областью применения ЛИА становится электрический транспорт. Цель проекта — исследовать влияние тяжелых и интенсивных режимов заряда и разряда на деградацию катодного и анодного материалов литий-ионных аккумуляторов. Причины деградации функциональных материалов литиевого аккумулятора (катодного, анодного материалов и электролита) при работе в тяжелых режимах недостаточно изучены. Ученые предполагают, что аккумуляторы быстро портятся под воздействием перепадов тока и форсированного режима зарядки.

— Наша задача — изучить технологию электромобилей изнутри, рассмотреть их накопители и постараться узнать, как продлить ресурс работы аккумуляторов при реальных условиях эксплуатации транспортных систем, приблизив будущее массовой и масштабной электрификации транспорта, — комментирует руководитель научного проекта заведующий кафедрой электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ доктор технических наук Николай Щуров.

Проект получил международный грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 3 млн рублей на два года.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ